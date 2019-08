Tonny Vilhena heeft dinsdag met FC Krasnodar niet kunnen stunten tegen Olympiacos in de play-offs van de Champions League. De Russen wisten in de return in eigen huis de 4-0-nederlaag van vorige week in de heenwedstrijd in Griekenland niet weg te werken: 1-2.

Krasnodar kwam nog wel op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Daniil Utkin (tiende minuut), maar trok daarna toch weer aan het kortste eind dankzij treffers van Youssef El Arabi (elfde en 47e minuut).

Vilhena had net zoals vorige week een basisplaats. De middenvelder verruilde Feyenoord, waarbij hij de jeugdopleiding doorliep en negen jaar in het eerste elftal speelde, deze zomer voor zo'n 12 miljoen euro voor Krasnodar.

Younes Namli moest bij Krasnodar genoegen nemen met een rol als invaller. Die middenvelder maakte deze zomer voor enkele miljoenen de overstap van PEC Zwolle, waarbij hij vorig seizoen een van de uitblinkers was.

Ook Olympiacos, Rode Ster en Dinamo Zagreb naar groepsfase

Naast Olympiacos plaatsten ook Rode Ster Belgrado (ten koste van BSC Young Boys) en Dinamo Zagreb (ten koste van Rosenborg BK) zich voor de groepsfase van de Champions League.

Rode Ster had na de 2-2 in Zwitserland op eigen veld genoeg aan een 1-1-gelijkspel en voor Dinamo Zagreb volstond in Noorwegen na de 2-0-zege voor eigen publiek eveneens een 1-1-gelijkspel.

Krasnodar, Young Boys en Rosenborg maken door de uitschakeling in de Champions League in de komende maanden hun opwachting in de groepsfase van de een stuk minder lucratieve Europa League.

Woensdag staan de laatste drie wedstrijden op het programma in de play-offs van de Champions League: Ajax-APOEL (0-0), Club Brugge-LASK (1-0) en Slavia Praag-CFR Cluj (1-0).

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League