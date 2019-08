PSV heeft dinsdag een akkoord bereikt met FC Groningen over de transfer van Ritsu Doan. Als de 21-jarige Japanse aanvaller deze week de medische keuring doorstaat, kan de overgang worden afgerond.

PSV en FC Groningen doen geen mededelingen over de transfersom, maar De Telegraaf meldt dat PSV 7,5 miljoen euro plus bonussen betaalt, een bedrag dat flink lager ligt dan de 14 miljoen euro die FC Groningen aanvankelijk zou hebben geëist.

"We wilden graag nog een veelzijdige aanvaller aan onze selectie toevoegen", zegt technisch manager John de Jong van PSV. "Doan past perfect in ons profiel en daarom ben ik er erg tevreden mee dat we er met FC Groningen uit zijn gekomen."

PSV was op zoek naar een vervanger voor Hirving Lozano. De 24-jarige Mexicaan vertrok vorige week na twee seizoenen voor een recordbedrag van zo'n 40 miljoen euro naar Napoli.

Het is nog niet bekend of PSV, nu de club Doan heeft weten vast te leggen, ook nog interesse heeft in het huren van Alireza Jahanbakhsh van Brighton & Hove Albion. De Iraniër zelf zou een tijdelijke overgang wel zien zitten.

Doan aasde al tijdje op vertrek naar PSV

Doan aasde al een tijdje op een vertrek naar PSV. Hij haakte anderhalve week geleden in de laatste wedstrijd van FC Groningen, tegen AZ in Den Haag (0-0), vlak voor de aftrap af vanwege hoofdpijn.

De vijftienvoudig international werd in 2017 op huurbasis en een jaar later voor 2,5 miljoen euro door FC Groningen weggekaapt bij Gamba Osaka. Hij speelde in totaal 66 officiële wedstrijden voor de 'Trots van het Noorden', waarin hij zestien doelpunten maakte en zeven assists leverde.

Doan is de achtste zomeraanwinst voor PSV. De Brabanders versterkten zich eerder in deze transferwindow al met Ibrahim Afellay, Robbin Ruiter, Bruma, Toni Lato, Olivier Boscagli, Timo Baumgartl en Konstantinos Mitroglou.

PSV speelt donderdag de return op bezoek bij Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League, waarin een 3-0-voorsprong verdedigd moet worden, en hervat zondag de competitie op bezoek bij RKC Waalwijk.