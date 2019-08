APOEL FC-trainer Thomas Doll ziet niet in waarom zijn ploeg woensdag niet kan stunten in de return op bezoek bij Ajax in de play-offs van de Champions League. Hij erkent wel dat de Cyprioten gezien de 0-0 van vorige week in de heenwedstrijd niet de favoriet zijn.

"Wij zijn zeker niet de favoriet. Zij stonden vorig seizoen nog in de halve finales", begon Doll dinsdag zijn persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

"Maar het staat nog 0 tegen 0. Dit is maar één wedstrijd, dit is een finale. We weten hoe we het willen aanpakken. Nu moeten we geloven dat we de finale kunnen winnen."

Doll put vooral vertrouwen uit de derde voorronde tegen Qarabag FK. APOEL verloor daarin de heenwedstrijd met 1-2, maar won vervolgens de return knap met 0-2.

"Tegen Qarabag stonden we ook voor een zware opgave, maar we redden het in de return. Nu moeten we weer het beste uit onszelf halen. Iedereen is er klaar voor. Dat voel ik echt."

'Ik weet dat de atmosfeer in dit stadion geweldig kan zijn'

Doll was vorig jaar te gast in de Johan Cruijff ArenA. Rafael van der Vaart, met wie Doll in het verleden samenwerkte bij Hamburger SV, nam toen rond de interland tegen Duitsland afscheid van het Nederlands elftal.

"Dus ik weet dat de atmosfeer in dit stadion geweldig kan zijn. Voor mij is het mooi dat ik hier terug ben om mijn ploeg naar de Champions League te leiden. Dat moet kunnen als iedereen top is en gelooft in een goed resultaat."

Ajax-APOEL vangt woensdag om 21.00 uur aan in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar van het tweeluik bereikt niet alleen de groepsfase van de Champions League, maar verdient tevens een startpremie van 15,5 miljoen euro.

Ajax kan in tegenstelling tot in de heenwedstrijd beschikken over de van een enkelblessure herstellende Quincy Promes, maar mist daarentegen wel de aan zijn bovenbeen geblesseerde Donny van de Beek en de geschorste Noussair Mazraoui.

