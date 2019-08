Ajax kan woensdag beschikken over Quincy Promes in de return thuis tegen APOEL FC in de play-offs van de Champions League. De aanvaller is hersteld van een enkelblessure.

Promes liep de kwetsuur anderhalve week geleden op tijdens de competitiewedstrijd tegen VVV-Venlo (1-4-zege) en miste vorige week de heenwedstrijd tegen APOEL (0-0).

"Quincy is fit", zei trainer Erik ten Hag dinsdag op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA, zonder daarbij prijs te geven of de zomeraanwinst - hij kwam over van Sevilla - ook in de basis begint.

Ajax moet het wel stellen zonder Donny van de Beek. De middenvelder verrekte afgelopen vrijdag op de training een spier in zijn bovenbeen en is vermoedelijk een paar weken uitgeschakeld.

Ten Hag doet geen beroep op Kasper Dolberg. De spits wordt opnieuw buiten de wedstrijdselectie gehouden, omdat hij dicht bij een transfer naar OGC Nice is. Hij heeft al een persoonlijk akkoord met de Franse club bereikt.

Ten Hag vindt seizoen niet mislukt bij mislopen CL

Ten Hag gaf verder te kennen dat het seizoen voor hem niet mislukt is als Ajax zich niet weet te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, waarin de Amsterdammers vorig seizoen nog imponeerden met een halvefinaleplaats.

"Maar laat duidelijk zijn dat het een belangrijke wedstrijd is. Voor de spelers, voor de club en voor het Nederlandse voetbal. Dat is ook een beetje een open deur intrappen."

"We leggen onszelf sowieso de druk op dat we het moeten halen. We hebben vorig seizoen ervaren hoe mooi het is, maar ook hoe moeilijk het is. Het is niet zo vaak voorgekomen dat een Nederlandse club de voorrondes overleefde."

"0-0 is een gevaarlijke, maar ook een goede uitgangspositie", beseft Ten Hag. "We hebben het in handen. We moeten het hier thuis afmaken. We hebben geloof in eigen kunnen. Als we ons eigen ding doen, dan komt het zeker goed."

Ten Hag trainde met Lisandro Martínez op het middenveld

Ajax speelde vorige week heel matig tegen APOEL, waardoor Ten Hag de nodige kritiek kreeg op de keuzes die hij toen in zijn opstelling had gemaakt. Hij heeft daar echter geen moment spijt van gehad.

"Het was een uur minder tot slecht en dan moet ik het opeens allemaal omgooien. Als ik bijvoorbeeld Huntelaar had opgesteld en we hadden verloren, dan hadden jullie nu allemaal geroepen dat ik weer voor de Tadic-variant had moeten kiezen."

"Doordat we vrij waren, hebben we voor het eerst echt op patronen kunnen trainen. Daarbij hebben we ook een samenstelling getest met Martínez op het middenveld en Blind centraal achterin. Jullie zullen morgen zien of ik daar iets mee ga doen."

Ajax-APOEL vangt woensdag om 21.00 uur aan in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar van het tweeluik bereikt niet alleen de groepsfase van de Champions League, maar verdient tevens een startpremie van 15,5 miljoen euro.

