FC Twente heeft zich dinsdag versterkt met Oriol Busquets. De middenvelder wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van FC Barcelona. Fortuna Sittard haalde voor de tweede dag op rij een nieuwe verdediger door Cian Harries voor één seizoen op huurbasis over te nemen van Swansea City.

Twente werd al een tijdje in verband gebracht met de twintigjarige Busquets, die zijn wedstrijden speelde voor het tweede elftal van Barcelona. Technisch directeur Ted van Leeuwen verbleef dinsdag in de Catalaanse stad om de transfer af te ronden.

"Ironisch genoeg was hij de eerste speler waarvoor wij in april belden en uiteindelijk is hij mogelijk de laatste die we deze zomer aantrekken", zegt Van Leeuwen op de site van Twente. "We hebben Oriol vaak bekeken en het was niet eenvoudig hem aan te trekken, dus we zijn blij dat hij voor Twente heeft gekozen."

Busquets kwam op achtjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Barcelona en doorliep alle jeugdelftallen van de Spaanse topclub. Hij speelde tot dusver twee officiële duels in de hoofdmacht (twee wedstrijden in de Copa del Rey).

Met de komst van Busquets heeft Twente zijn negende en waarschijnlijk laatste aanwinst van deze transferwindow binnen. De Tukkers, die vorig seizoen kampioen werden in de Keuken Kampioen Divisie, staan momenteel op de achtste plek in de Eredivisie.

Fortuna versterkt zich met verdediger Cian

Eerder op dinsdag versterkte Fortuna de selectie met de 22-jarige Harries. "Met Cian hebben we dit seizoen een groot talent binnen onze selectie. Hij is een fysiek sterke verdediger en daarbij ook opbouwend goed", zegt technisch manager Sjoerd Ars op de site van Fortuna Sittard.

Harries, die zes interlands speelde voor Jong Wales, tekende in 2017 een contract voor drie jaar bij Swansea City. Hij speelde de afgelopen jaren twee wedstrijden in het eerste elftal van de huidige Championship-club.

De Limburgers versterkten zich maandag al met de 25-jarige Zwitser Martin Angha, die overkwam van FC Sion en werd gepresenteerd als "beoogd defensieleider".

In totaal haalde Fortuna deze zomer al een elftal aan nieuwe spelers. Eerder kwamen ook Patrik Raitanen, Rasmus Karjalainen, Felix Passlack, Alex Carbonell, Grégoire Amiot, Adnan Ugur, Vitalie Damascan, Jacky Donkor en Bassala Sambou.

De club van trainer Sjors Ultee staat na drie wedstrijden op één punt. Daarmee bezet Fortuna de zestiende plek in de Eredivisie.

Fortuna Sittard versterkte zich met Cian Harries. (Foto: Fortuna Sittard/Ivo Delahaye)

