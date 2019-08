Voormalig Manchester United-aanvaller Eric Cantona krijgt donderdag bij het UEFA-gala in Monaco de President's Award van de Europese voetbalbond. De 53-jarige Fransman wordt geëerd voor zijn voetbalcarrière en vooral voor de sociale activiteiten na zijn loopbaan.

"Deze award krijgt Cantona niet alleen voor zijn carrière als een geweldige voetballer met charisma, een groot talent en een onvergelijkbare stijl, maar ook voor de persoon die hij is geworden en de maatschappelijke betrokkenheid na zijn loopbaan", zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin dinsdag op de site van zijn bond.

"Hij is een man die weigert compromissen te sluiten, zegt waar het op staat en zich vooral met hart en ziel inzet voor de doelen waarin hij gelooft."

Cantona debuteerde in 1983 bij het Franse Auxerre in het profvoetbal. De 45-voudig international (twintig goals) werd vooral een cultheld in zijn periode in Engeland, eerst bij Leeds United (1992) en met name bij Manchester United. Tussen 1992 en 1997 maakte de aanvaller 82 doelpunten in 185 wedstrijden voor de 'Red Devils'.

De loopbaan van Cantona verliep niet zonder controverse. In 1995 kreeg hij 120 uur werkstraf en een schorsing van acht maanden nadat hij een fan van Crystal Palace in het publiek had geraakt met een karatetrap.

Cantona werd na zijn carrière acteur en speler en trainer in het beachsoccer. Daarnaast richt hij zich op goede doelen; zo zet hij zich in voor Common Goal, een liefdadigheidsinstelling die profvoetballers oproept om 1 procent van hun salaris aan op voetbal gerichte goede doelen te schenken.

Eric Cantona dit jaar bij een benefietwedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Prijs ging vorig jaar naar Beckham

De UEFA reikt de President's Award sinds 1998 uit. De prijs erkent uitzonderlijke prestaties en voorbeeldige persoonlijke kwaliteiten. Twee Nederlanders hebben de award ooit gekregen: Frank Rijkaard in 2005 en Johan Cruijff in 2013.

Andere bekende namen op de erelijst zijn Paolo Maldini, Alfredo Di Stéfano, Eusébio en Franz Beckenbauer. Vorig jaar ging de prijs naar David Beckham.