AZ heeft zich dinsdag versterkt met Zakaria Aboukhlal. De negentienjarige aanvaller komt over van PSV en tekent een contract tot medio 2023 in Alkmaar.

Aboukhlal, die dit seizoen weinig zicht op speeltijd had bij PSV, kon in het Philips Stadion een nieuw contract tekenen, maar ging niet op dat aanbod in. "Dat vinden we jammer, want wij zien Zakaria als talent met potentie", zegt technisch manager John de Jong op de site van PSV.

"Wij hebben ons plan aan hem voorgelegd, maar daar kan de speler zich niet in vinden. Dat is zijn goed recht. We wensen hem alle succes bij AZ."

Aboukhlal debuteerde aan het eind van vorig seizoen in de hoofdmacht van PSV en kwam in totaal twee wedstrijden in actie voor de ploeg van trainer Mark van Bommel. De jeugdinternational doorliep de jeugdopleiding van Willem II en verkaste in 2017 naar Eindhoven.

Aboukhlal scoorde negen keer voor Jong PSV

Afgelopen seizoen was Aboukhlal een vaste waarde bij Jong PSV, dat als derde eindigde in de Keuken Kampioen Divisie. In 24 duels kwam hij negen keer tot scoren. Het contract van Aboukhlal liep in Eindhoven nog één seizoen door. Het is niet bekend welk bedrag er met de transfer gemoeid is.

De kersverse aanwinst van de Alkmaarders trainde dinsdag al met zijn nieuwe ploeg mee. Later op de dag wordt hij officieel gepresenteerd.