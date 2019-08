De Oranjevrouwen beginnen deze week ook zonder Liza van der Most aan de kwalificatiereeks voor het EK van 2021. De verdediger van Ajax kampt met hamstringklachten.

De 25-jarige Van der Most, die gewoonlijk niet tot de basisploeg van bondscoach Sarina Wiegman behoort, wordt in de selectie vervangen door debutant Lynn Wilms van FC Twente.

Eerder haakten Lieke Martens en Kika van Es al af met een blessure. Hun plek in de 23-koppige selectie wordt ingenomen door Ashleigh Weerden (FC Twente) en Aniek Nouwen (PSV).

Nederland begint de strijd om een ticket voor het EK van 2021 vrijdag uit tegen Estland (aftrap: 18.00 uur). Drie dagen later is Turkije om 20.00 uur de tegenstander in Heerenveen.

Rusland, Slovenië en Kosovo zijn de andere opponenten in groep A. De poulewinnaar gaat rechtstreeks naar het EK in Engeland, net als de drie beste nummers twee. De overige nummers twee spelen in de play-offs.

De ploeg van Wiegman pakte twee jaar geleden de Europese titel bij het toernooi in eigen land. Bijna twee maanden geleden werd op het WK de finale bereikt, waarin topfavoriet de Verenigde Staten te sterk was.

Selectie Oranjevrouwen

Keepers: Loes Geurts (Göteborg FC), Lize Kop (Ajax), Sari van Veenendaal (Atlético Madrid)

Verdedigers: Dominique Bloodworth (VfL Wolfsburg), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Real Betis), Stefanie van der Gragt (FC Barcelona), Danique Kerkdijk (Brighton & Hove Albion), Desiree van Lunteren (Ajax), Aniek Nouwen (PSV), Lynn Wilms (FC Twente)

Middenvelders: Daniëlle van de Donk (Arsenal), Jackie Groenen (Manchester United), Inessa Kaagman (Everton), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (Arsenal), Sherida Spitse (Valerenga)

Aanvallers: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Vivianne Miedema (Arsenal), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon), Ashleigh Weerden (FC Twente)