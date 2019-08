Romelu Lukaku heeft Internazionale maandagavond bij zijn debuut aan een ruime overwinning in de Serie A geholpen. De Belgische spits maakte in Milaan een van de vier treffers in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Lecce: 4-0.

Lukaku, die deze zomer overkwam van Manchester United, kreeg een basisplaats van trainer Antonio Conte en tekende een kwartier na rust in de rebound voor de 3-0. Inter leidde halverwege al door doelpunten van Marcelo Brozovic en Stefano Sensi.

Antonio Candreva vergrootte de marge zes minuten voor tijd nog naar vier. Hij zag zijn uithaal van ver op schitterende wijze in het doel belanden. Lecce stond op dat moment al met tien man door een directe rode kaart voor Diego Farias, die van achteren op het been van Nicolò Barella ging staan.

Stefan de Vrij zou net als Lukaku aan de aftrap staan bij Inter, maar de 37-voudig international van Oranje raakte in de warming-up geblesseerd. De verdediger bleek niet fit genoeg om te starten en werd vervangen door Andrea Rannocchia.

Inter is een van de acht ploegen die in hun eerste wedstrijd zonder puntenverlies bleven, maar de ploeg van Conte gaat op basis van doelsaldo aan kop in de Serie A. Ook Juventus, Napoli, Atalanta Bergamo, Torino, Lazio, Brescia en Udinese staan op drie punten.

Romelu Lukaku was direct belangrijk voor Internazionale. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen en de stand in de Serie A