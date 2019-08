Fortuna Sittard heeft zich maandag versterkt met Martin Angha. De verdediger, die afgelopen week al op proef was bij de Eredivisionist, tekent een contract tot medio 2021 met de optie op nog een seizoen.

De 25-jarige Angha komt over van het Zwitserse FC Sion, waar hij nog tot medio 2020 onder contract stond. De voormalig Zwitsers jeugdinternational speelde eerder voor FC Nürnberg, TSV 1860 München, FC St. Gallen en wordt bij Fortuna gezien als "beoogd defensieleider".

Angha doorliep ook een deel van de jeugdopleiding van Arsenal en speelde uiteindelijk twee officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Londenaren, waaronder zeven minuten in het Champions League-duel met Olympiakos (2-1-verlies) in 2012.

"Met Martin halen we een veelzijdige, atletische verdediger met veel voetballend vermogen", zegt technisch manager Sjoerd Ars op de site van Fortuna. "Wij zien in hem een belangrijke schakel in de achterhoede, aangezien hij iemand is die continu coacht en daardoor spelers om hem heen beter laat functioneren."

Angha kijkt zelf ook uit naar zijn avontuur bij Fortuna. "Ik heb hier nu een paar dagen meegetraind en zie een jonge en talentvolle spelersgroep met veel kwaliteit. Ik hoop met mijn ervaring en verdedigende kwaliteiten mijn steentje bij te dragen."

Fortuna hoopt zich op te richten na een moeizame seizoensstart. De Limburgers pakten in de eerste drie wedstrijden slechts één punt en vervolgen de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

