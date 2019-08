Bas Dost heeft Sporting CP maandag alsnog verruild voor Eintracht Frankfurt. De spits tekent voor drie jaar bij de club uit de Bundesliga, die naar verluidt zo'n 10 miljoen euro betaalt.

De overgang van de dertigjarige Dost leek er eerder deze maand al te komen, maar liep vertraging op na een conflict tussen Sporting en het management van de aanvaller.

Nadat Frankfurt melding had gemaakt van een akkoord, bracht Sporting naar buiten dat de transfer onzeker was wegens aanvullende financiële eisen van Dost. De boze zaakwaarnemer van Dost ontkrachtte dat verhaal vervolgens.

Nu is de overgang dus alsnog rond. Dost begon zijn loopbaan bij FC Emmen en speelde daarna voor Heracles Almelo, sc Heerenveen en VfL Wolfsburg. Bij zijn eerste periode in Duitsland, tussen 2012 en 2016, kwam hij tot 48 goals in 117 duels.

De achttienvoudig Oranje-international, die sinds vorig jaar april niet meer beschikbaar is voor het Nederlands elftal, maakte in de afgelopen drie seizoenen met 93 doelpunten in 127 wedstrijden veel indruk bij Sporting.

Dost bleef ondanks aanval hooligans

Ruim een jaar geleden leek de periode van Dost bij Sporting al ten einde te komen, toen hij het voornaamste slachtoffer was van een bestorming van het trainingscomplex in Alcochete door hooligans van de club. Verrassend genoeg verlengde hij zijn contract twee maanden later tot medio 2021.

"Ik heb altijd met mijn hart en met veel passie voor deze club gespeeld en we hadden fantastische momenten, maar ook sommige heel moeilijke en pijnlijke tijden", doelt Dost bij het AD maandag op de aanval van de hooligans. Maar ik heb altijd de steun en de liefde van de fans in Lissabon gevoeld. Daarom heb ik vorig jaar mijn contract verlengd."

De spits erkende op een persconferentie in Frankfurt dat er de afgelopen dagen veel gebeurd is. "Maar ik wilde deze transfer heel graag. Ik laat nu al het andere achter me. Ik ben in een goede conditie, want ik heb alle trainingen bij Sporting meegedaan."

Bij Frankfurt komt Dost met Jonathan de Guzman één landgenoot tegen. Vorig seizoen speelde ook Jetro Willems bij 'Die Adler', maar de oud-PSV'er vertrok deze zomer op huurbasis naar Newcastle United.

Frankfurt, dat ook het spitsenkoppel Luka Jovic en Sébastien Haller kwijtraakte, werd vorig jaar zevende in de Bundesliga. In de eerste twee duels van dit seizoen werden drie punten gepakt.

