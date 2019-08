Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic zat zondag tot grote verrassing van zijn spelers op de bank bij het competitieduel met Hellas Verona (1-1). De vijftigjarige Serviër zit midden in zijn behandeling voor acute leukemie.

"We waren in shock dat de trainer op de bank plaatsnam. We hadden het niet verwacht, hoewel hij het ons wel beloofd had", zei middenvelder Andrea Poli tegen DAZN. "We zijn heel blij dat hij bij ons is, hij toont ontzettend veel moed."

Mihajlovic werd zes weken geleden gediagnosticeerd met leukemie. Hij legde zijn werk neer en was de afgelopen maand voornamelijk in het ziekenhuis voor chemotherapie. De 63-voudig international voor Joegoslavië en Servië bleef wel veel contact houden met zijn technische staf en spelers.

"Hij sprak deze week met ons via een conferencecall en zei dat hij niet 100 procent was", vertelde middenvelder Riccardo Orsolini aan Sky Sport Italia. "Hij had een maand geleden al gezegd dat hij bij de wedstrijd tegen Verona wilde zijn, maar we hadden niet gedacht dat hij het echt zou doen."

"We waren zo blij om hem te zien en zijn aanwezigheid gaf ons een extra boost. De trainer heeft wat gewicht verloren, maar zijn doorzettingsvermogen en passie zijn nog steeds hetzelfde. Het spijt ons alleen dat we hem geen zege hebben kunnen geven."

Met Nederlanders Mitchell Dijks en Stefano Denswil in de basis kwam Bologna na een kwartier op voorsprong via een penalty van Nicola Sansone, maar Hellas Verona maakte met tien man nog voor rust gelijk. Miguel Veloso schoot raak uit een vrije trap (1-1).

Volgens het originele plan zou Sinisa Mihajlovic de wedstrijd in Verona vanaf de tribune bekijken. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A