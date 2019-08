John van den Brom heeft geen goed woord over voor de dit seizoen al veelbesproken videoscheidsrechter. Volgens de coach van FC Utrecht duurt het veel te lang tot de VAR een beslissing neemt.

De ploeg van Van den Brom kreeg zondag bij een 0-2-achterstand tegen VVV-Venlo een strafschop, maar arbiter Jochem Kamphuis kwam op aanraden van de VAR terug op zijn beslissing. Er was buitenspel geconstateerd. Uiteindelijk werd er negen minuten tijd bijgetrokken.

"Er zijn zóveel onduidelijke momenten. Waarom moet een beslissing vanuit Zeist vijf minuten duren? Waar gaat dat over? Het is heel irritant, zeker als je achter staat", aldus Van den Brom bij FOX Sports.

"Als degene die in Zeist zit vijf minuten nodig heeft om tot de conclusie te komen dat het buitenspel was... Ik kijk nu naar de beelden en zie het na tien seconden al."

"Het is irritant, want we wilden de aansluitingstreffer maken. Uiteindelijk ging de penalty niet door, terwijl het net was wat we nodig hadden op dat moment."

'Kinderachtige kerels van arbitrage'

De 52-jarige Van den Brom liet zich zondag in stadion Galgenwaard regelmatig gaan tegenover de arbitrage en kreeg van scheidsrechter Kamphuis een gele kaart voor zijn gedrag.

"Kinderachtige kerels zijn het. Ik ben iemand die enorm meeleeft met mijn ploeg, en toen stond ik in het veld. Hoe kinderachtig ben je dan om een gele kaart te geven?", aldus de Amersfoorter.

"Het feit dat we niet winnen, komt omdat we de kansen niet benutten en slecht verdedigden bij de tegengoals. Het makkelijkste wat je kunt doen, is naar de arbitrage wijzen."

De wedstrijden tussen FC Utrecht en VVV eindigde in 1-2. De ploeg van Van den Brom liet daarmee de kans liggen om de koppositie te pakken in de Eredivisie.

