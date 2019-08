Antoine Griezmann houdt een goed gevoel over aan zijn eerste wedstrijd in Camp Nou als speler van FC Barcelona. De aanvaller scoorde twee keer in het met 5-2 gewonnen duel met Real Betis.

In de eerste helft zorgde Griezmann na een 0-1-achterstand voor de gelijkmaker en vlak na rust zette hij de ploeg van Frenkie de Jong met een fraai schot in de verre hoek op voorsprong.

"Ik zie Lionel Messi dat vaak doen tijdens de training, dus ik probeerde hem na te doen", zei Griezmann, die deze zomer overkwam van Atlético Madrid, over zijn tweede treffer.

Bij het vieren van zijn fraaie tweede doelpunt gooide Griezmann roodblauwe confetti boven zichzelf in de lucht, waarmee hij een eerbetoon bracht aan NBA-vedette LeBron James.

"Ik hou van alles wat LeBron James doet en wilde hem kopiëren. Die confetti had ik online besteld met mijn familie", aldus de 28-jarige Fransman.

Antoine Griezmann gooit confetti in de lucht na zijn tweede doelpunt. (Foto: Pro Shots)

'Hebben een stap vooruit gezet'

Volgens Griezmann was het belangrijk dat Barcelona - dat het deed zonder de geblesseerde sterspelers Messi en Luis Suárez en vorige week met 1-0 verloor bij Athletic Bilbao - goed voor de dag zou komen tegen Betis.

"Ook als belangrijke spelers ontbreken, moet de ploeg een stap vooruit zetten. We zijn verbeterd na de wedstrijd in Bilbao, al moeten er nog wel dingen beter. Deze lijn moeten we wel doortrekken."

Coach Ernesto Valverde was eveneens blij met het resultaat. De Spanjaard koos ervoor om De Jong als valse linksbuiten op te stellen en de voormalige Ajacied moest duidelijk wennen aan die positie, al zei Valverde daar niets over.

"De wedstrijd verliep ongeveer hetzelfde als in Bilbao, waar we ook domineerden en hadden kunnen winnen. Het verschil was vandaag dat we wél scoorden."

De volgende wedstrijd van Barcelona in La Liga is zaterdag, wanneer de Catalanen op bezoek gaan bij Osasuna. Het duel in Estadio El Sadar begint om 17.00 uur.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga