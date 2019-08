FC Barcelona heeft de tweede competitiewedstrijd in La Liga wél gewonnen. Met Frenkie de Jong in de basis werd Real Betis thuis met 5-2 verslagen.

De Catalanen konden niet beschikken over de geblesseerde aanvallers Luis Suárez en Lionel Messi, die allebei met een kuitblessure toekeken vanaf de tribune in Camp Nou. Daar zat ook Ousmane Dembélé, die gekwetst is aan een hamstring.

Zij zagen 'Barça' slecht starten, want al na een kwartier opende Nabil Fekir de score. De Fransman schoot via de binnenkant van de paal raak na een fijne pass van Loren Morón.

Via Antoine Griezmann wist de thuisploeg de rollen om te draaien. De Fransman was zowel voor als na rust trefzeker en zette Barcelona daarmee op 2-1. Via Carles Pérez en Jordi Alba liep de ploeg van trainer Ernesto Valverde nog binnen het uur uit naar 4-1.

In het slotkwartier schoten beide ploegen de bal er nog op fraaie wijze in. Arturo Vidal deed dat namens Barcelona, waarna Loren het zevende doelpunt van de avond maakte.

De Jong had net als in het eerste competitieduel, dat met 1-0 van Athletic Bilbao werd verloren, een basisplaats. Net als in Baskenland speelde de oud-Ajacied een sobere wedstrijd.

Luis Suárez en Lionel Messi waren aandachtige toeschouwers in Camp Nou. (Foto: Pro Shots)

Atlético naast Sevilla aan kop

Atlético Madrid nestelde zich naast Sevilla aan kop met zes punten uit twee duels. De ploeg van coach Diego Simeone won met 1-0 van Leganés, nadat Sevilla vrijdag al met dezelfde cijfers van Granada won.

Invaller Vitolo maakte namens Atlético het enige doelpunt van de wedstrijd. Toptalent Joao Félix was de aangever van die treffer.

Real Sociedad mocht Martin Ødegaard danken voor de winst op Real Mallorca. De Noor, die vorig seizoen veel indruk maakte als huurling bij Vitesse, was zeven minuten voor tijd verantwoordelijk voor het enige doelpunt.

