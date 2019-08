Guus Til heeft Spartak Moskou zondag aan de zege geholpen op Krylya Sovetov Samara. Hij maakte in blessuretijd de winnende 1-2. In Duitsland droeg Wout Weghorst met een treffer bij aan de zege van VfL Wolfsburg op Hertha BSC (0-3). In Italië wist Justin Kluivert met AS Roma niet te winnen van Genoa (3-3).

Til was in de tweede minuut van de blessuretijd trefzeker voor Spartak. De middenvelder, die door bondscoach Ronald Koeman is opgenomen in de voorselectie van Oranje, schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak.

Hij voorkwam daarmee dat Spartak achterstand opliep ten opzichte van FC Krasnodar, dat na zeven duels aan de leiding gaat. Beide ploegen hebben veertien punten, maar Krasnodar heeft een beter doelsaldo.

Samara kwam via Alexander Sobolev op voorsprong, waarna voormalig NEC'er Jordan Larsson de stand na rust in evenwicht bracht. Til bezorgde de gasten vervolgens de zege.

Weghorst scoort voor Wolfsburg

Weghorst opende na negen minuten de score in Berlijn. De drievoudig Oranje-international mocht aanleggen voor een strafschop na een overtreding van Karim Rekik op Felix Klaus en schoot de bal koeltjes in de rechterhoek.

Daar bleef het ook lange tijd bij, maar Wolfsburg gooide het duel in de 82e minuut alsnog op slot. Josip Berkalo rondde een dribbel af door de bal in de rechterhoek te plaatsen. Jérôme Roussillon schoot acht minuten later via de binnenkant van de paal ook nog de 0-3 binnen.

De 27-jarige Weghorst, die vorige week tegen FC Köln eveneens doel trof, stond het hele duel in het veld bij Wolfsburg. Bij Hertha mocht oud-PSV'er Rekik de hele wedstrijd meedoen.

Door de overwinning is Wolfsburg nog altijd zonder puntenverlies in de Bundesliga. Ook Borussia Dortmund, RB Leipzig, SC Freiburg en het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz staan na twee competitiewedstrijden op zes punten.

Remise Kluivert met AS Roma

In de Serie A wist Kluivert met AS Roma in de eerste competitiewedstrijd thuis niet te winnen van Genoa, waar zijn oude ploeggenoot Lasse Schöne eveneens in de basis stond. Het duel eindigde in 3-3.

Roma kwam voor eigen publiek drie keer op voorsprong, maar Genoa kwam even vaak terug in de wedstrijd. Kluivert werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Marten de Roon en Hans Hateboer begonnen met Atalanta beter aan het seizoen. De formatie won met 2-3 bij SPAL, mede door twee doelpunten van invaller Luís Muriel.

Verdedigers Mitchell Dijks en Stefano Denswil wisten met Bologna niet te winnen bij het gepromoveerde Hellas Verona. Het duel eindigde in 1-1. Beide Nederlanders kregen geel. Jerdy Schouten kwam niet van de bank.

SS Lazio gaat vooralsnog aan kop, nadat de ploeg met 0-3 won bij Sampdoria. Ciro Immobile was twee keer trefzeker voor de Romeinen.

Treffer Babel niet genoeg voor zege

Ryan Babel leek Galatasaray aan de eerste competitiezege te helpen. De Oranje-international zette zijn ploeg na een uur spelen op voorsprong tegen Konyaspor.

De gasten kwamen diep in blessuretijd echter op 1-1. De Deen Jens Jønsson was in de zesde minuut van de blessuretijd verantwoordelijk voor de gelijkmaker, waardoor Galatasaray na twee duels pas één punt heeft.

Net als Babel, door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van Oranje, stond Ryan Donk aan de aftrap. Hij stond de hele wedstrijd centraal achterin.

