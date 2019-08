Tottenham Hotspur heeft zondag verrassend verloren van Newcastle United. De titelkandidaat ging thuis met 0-1 ten onder. Regerend landskampioen Manchester City won met 1-3 bij Bournemouth.

Newcastle kwam in het Tottenham Hotspur Stadium na een klein half uur op voorsprong via Joelinton. De Braziliaan schoot raak op aangeven van oud-Vitesse-speler Christian Atsu.

In de tweede helft drong Tottenham aan, maar een doelpunt viel er niet. Ook een claim voor een strafschop na een vermeende overtreding op Harry Kane bleek aan dovemansoren gericht. De spits miste in de slotfase bovendien nog een dot van een kans.

Het is al de tweede keer in drie duels dat de Spurs puntenverlies leiden. Met vier punten uit drie duels staat de formatie pas zevende. Voor Newcastle, met Jetro Willems op de bank, waren het pas de eerste punten, na twee nederlagen op rij.

Sergio Agüero was op schot voor Manchester City. (Foto: Pro Shots)

City weet wel te winnen

Manchester City maakte geen fout door met 1-3 te winnen bij het Bournemouth van Nathan Aké. Sergio Agüero opende na een kwartier de score in het Vitality Stadium door van dichtbij binnen te werken na een vloeiende aanval. Raheem Sterling maakte er vlak voor rust op diezelfde wijze 0-2 van.

Daar leek het bij te blijven, maar Bournemouth tekende in de blessuretijd van de eerste helft voor de aansluitingstreffer via Harry Wilson. De aanvaller, die tien minuten daarvoor het veld in was gekomen, krulde een vrije trap op schitterende wijze in het doel.

Aké stond de hele wedstrijd in het veld bij Bournemouth, dat net als regerend kampioen City in de eerste twee wedstrijden vier punten pakte. De 'Citizens' staan nu tweede met zeven punten, twee minder dan koploper Liverpool.

Burnley leek de verrassende nummer drie te worden. De promovendus was op weg naar de zege bij Wolverhampton Wanderers, maar de thuisploeg kreeg diep in blessuretijd een strafschop. Die werd door Raúl Jiménez benut waardoor het duel in 1-1 eindigde. Erik Pieters speelde het hele duel bij Burnley.

