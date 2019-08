Manchester City heeft zondag geen fout gemaakt in de Premier League. De ploeg van manager Josep Guardiola won met 1-3 bij het Bournemouth van Nathan Aké.

Sergio Agüero opende na een kwartier de score in het Vitality Stadium door van dichtbij binnen te werken na een vloeiende aanval. Raheem Sterling maakte er vlak voor rust op diezelfde wijze 0-2 van.

Daar leek het bij te blijven, maar Bournemouth tekende in de blessuretijd van de eerste helft voor de aansluitingstreffer via Harry Wilson. De aanvaller, die tien minuten daarvoor het veld in was gekomen, krulde een vrije trap op schitterende wijze in het doel.

In de tweede helft vergrootte City de marge weer naar twee. Agüero kreeg de bal na een solo van David Silva met enig fortuin voor zijn voeten en passeerde doelman Aaron Ramsdale van dichtbij.

Aké stond de hele wedstrijd in het veld bij Bournemouth, dat net als regerend kampioen City in de eerste twee wedstrijden vier punten pakte. De 'Citizens' staan nu tweede met zeven punten, twee minder dan koploper Liverpool. Tottenham Hotspur speelt om 17.30 uur nog thuis tegen Newcastle United.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League