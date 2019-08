FC Utrecht heeft zondag verzuimd de koppositie in de Eredivisie te pakken. In eigen huis verloren de Domstedelingen tegen de verhouding in van VVV-Venlo (1-2).

De ploeg van John van den Brom heeft nu zeven punten uit vier wedstrijden en blijft daarmee vijfde. VVV vindt zichzelf door de tweede overwinning van het seizoen terug in de top van de middenmoot, met een punt achterstand op FC Utrecht.

De thuisploeg begon furieus in de bloedhete Galgenwaard en testte Thorsten Kirschbaum in de openingsfase met inzetten van Sean Klaiber, Simon Gustafson en Issah Abass. De Duitse keeper van VVV overleefde de storm echter en hield zijn doel schoon.

Tien minuten na de drinkpauze halverwege de eerste helft, kwam VVV uit het niets op voorsprong. Evert Linthorst was eerder bij een voorzet van Roel Janssen dan de complete Utrecht-defensie en verschalkte keeper Maarten Paes met een kopbal.

Ook na de Limburgse opleving bleef de thuisploeg gevaarlijk, maar Kirschbaum ranselde een inzet van Gustafson uit zijn doel en zag Gyrano Kerk over koppen na een uitstekende loopactie.

Utrecht kreeg vervolgens een lesje in effectiviteit van VVV, want bij de tweede echte aanval van de Venlonaren was het meteen weer raak. Wederom was Lindhorst de meest alerte na een voorzet vanaf links, dit keer van Peter van Ooijen. Daarmee zorgde de negentienjarige middenvelder persoonlijk voor de onwaarschijnlijke 0-2-ruststand.

Scheidsrechter Jochem Kamphuis draait zijn beslissing om FC Utrecht een penalty te geven terug op aanraden van de VAR. (Foto: Pro Shots)

Utrecht ziet twee goals en penalty afgekeurd worden

In de tweede helft maakte de van Heracles Almelo overgenomen Adrián Dalmau zijn langverwachte entree voor FC Utrecht. De Spanjaard leek direct een strafschop te versieren, maar die beslissing werd teruggedraaid door de VAR omdat Abass voor de overtreding al buitenspel stond.

De Ghanees dacht na een uur alsnog de aansluitingstreffer te maken door een steekbal van Patrick Joosten in de verre hoek te prikken, maar weer stond hij buitenspel en ging het feestje niet door voor de Domstedelingen.

Na de tweede drinkpauze ging FC Utrecht vol op de aanval spelen en dat sorteerde een kwartier voor tijd effect. Dalmau luisterde zijn debuut op met een goal door een gelukkig voor zijn voeten gevallen bal kalm binnen te tikken.

In de slotfase golfde het spel op en neer en hadden beide ploegen kans om nog te scoren. Dalmau deed dat wel in de eerste minuut van de negen minuten durende blessuretijd, maar ook die goal werd afgekeurd vanwege een overtreding van de Spanjaard, waardoor VVV verrassend met drie punten terugkeerde naar Venlo.

