FC Utrecht heeft zondag verzuimd de koppositie in de Eredivisie te pakken. In eigen huis verloren de Domstedelingen tegen de verhouding in van VVV-Venlo (1-2). Ook Sparta Rotterdam liet na zich bovenaan de ranglijst te nestelen, door een 2-2-gelijkspel op bezoek bij PEC Zwolle.

Utrecht begon furieus in de bloedhete Galgenwaard. VVV mocht doelman Thorsten Kirschbaum dankbaar zijn dat het geen treffer incasseerde.

Tien minuten na de drinkpauze halverwege de eerste helft, kwamen de Limburgers uit het niets op voorsprong. Evert Linthorst was eerder bij een voorzet van Roel Janssen dan de complete Utrecht-defensie en verschalkte keeper Maarten Paes met een kopbal.

Utrecht kreeg vervolgens een lesje in effectiviteit van VVV, want bij de tweede echte aanval van de Venlonaren was het meteen weer raak. Wederom was Lindhorst de meest alerte na een voorzet vanaf links, dit keer van Peter van Ooijen. Daarmee zorgde de negentienjarige middenvelder persoonlijk voor de onwaarschijnlijke 0-2-ruststand.

Scheidsrechter Jochem Kamphuis draait zijn beslissing om FC Utrecht een penalty te geven terug op aanraden van de VAR. (Foto: Pro Shots)

Utrecht ziet twee goals en penalty afgekeurd worden

In de tweede helft maakte de van Heracles Almelo overgenomen Adrián Dalmau zijn langverwachte entree voor FC Utrecht. Na een overtreding op de Spanjaard kreeg Utrecht een penalty, maar die beslissing werd teruggedraaid door de VAR omdat Abass voor de overtreding al buitenspel stond.

Nadat Abass na een uur een treffer afgekeurd zag worden wegens wederom buitenspel, luisterde Dalmau zijn rentree op met een treffer en zorgde daarmee voor de aansluiting voor FC Utrecht.

In de slotfase golfde het spel op en neer en hadden beide ploegen kans om nog te scoren. Dalmau deed dat wel in de eerste minuut van de negen minuten durende blessuretijd, maar ook die goal werd afgekeurd vanwege een overtreding van de Spanjaard, waardoor VVV verrassend met drie punten terugkeerde naar Venlo.

Utrecht heeft nu zeven punten uit vier wedstrijden en staat daarmee zevende. VVV staat na de tweede overwinning van het seizoen twee plekken lager, met een punt achterstand op FC Utrecht.

PEC-spits Lennart Thy viert zijn goal tegen Sparta. (Foto: Pro Shots)

Ook Sparta mist uitgelezen kans op koppositie

Door de nederlaag van FC Utrecht had Sparta een uitgelezen kans om koploper te worden. De Rotterdammers begonnen uitstekend aan het duel met PEC Zwolle. Ragnar Ache stond na acht minuten helemaal vrij bij een voorzet van Bryan Smits en knikte binnen: 0-1.

Een minuut later stond het echter alweer gelijk in het MAC³PARK-stadion. Ilias Bel Hassani kreeg de bal voor zijn voeten na twee geblokte pogingen van zijn ploeggenoten en haalde hard en doeltreffend uit.

Tien minuten na rust leek Lennart Thy zijn ploeg de eerste overwinning van het seizoen te bezorgen. De Duitse spits schoof keurig de 2-1 binnen na een strakke pass van Pelle Clement.

Lars Veldwijk zorgde echter drie minuten nadat hij was ingevallen alsnog voor een remise. De spits schoot raak via de paal na weer een assist van Smeets. De eveneens ingevallen Joël Piroe bezorgde Rotterdammers in de blessuretijd nog bijna de winst en de koppositie, maar hij trof de paal.

Door het gelijke spel steeg Sparta naar de derde plaats. PEC pakte het eerste punt van het seizoen, maar blijft hekkensluiter in de Eredivisie.

