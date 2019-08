ADO Den Haag heeft zondag de eerste punten van het seizoen gepakt. In Waalwijk werd dankzij Tom Beugelsdijk en Tomás Necid (twee treffers) met 0-3 gewonnen van RKC.

De Brabantse promovendus is daardoor na vier duels nog altijd zonder zege. De ploeg van trainer Fred Grim heeft één punt en houdt alleen het puntloze PEC Zwolle onder zich. De club uit Overijssel speelt later op de dag thuis tegen Sparta Rotterdam.

ADO stond tot zondag ook op nul punten en was in het Mandemakers Stadion vooral effectiever dan RKC, dat veruit het meeste balbezit had en twee keer zoveel doelpogingen noteerde.

Centrale verdediger Beugelsdijk kopte na twintig minuten keihard raak uit een hoekschop van John Goossens. De beste kans voor RKC in de eerste helft was voor Mario Bilate, maar de spits schoot in kansrijke positie veel te slap in.

Necid schiet via Heemskerk uit een penalty de 0-3 binnen. (Foto: Pro Shots)

Necid beslist duel na rust met twee treffers

Het duel werd tien minuten na rust beslist door Necid. De Tsjechische spits kwam rond de middenlijn in balbezit en kon ongehinderd doorlopen tot 25 meter van het doel. Het schot van Necid ging bijna recht door het midden, maar doelman Kees Heemskerk slaagde er niet in de bal te pakken.

In de slotfase debuteerde Feyenoord-huurling Dylan Vente voor RKC, maar ook de twintigjarige spits kon het wedstrijdbeeld niet kantelen.

ADO kreeg in de slotminuten een strafschop, veroorzaakt door de meeverdedigende aanvaller Dylan Seys. Necid schoot vanaf 11 meter recht door het midden en via de voeten van Heemskerk ging de bal in het doel: 0-3.

In de derde minuut van de blessuretijd kreeg ADO-middenvelder Danny Bakker nog rood (twee keer geel), waardoor hij volgende week geschorst is als zijn ploeg thuis tegen VVV-Venlo speelt.

