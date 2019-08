Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer heeft zijn spits Marcus Rashford in bescherming genomen na diens gemiste strafschop tegen Crystal Palace zaterdag. De 21-jarige Engelsman werd na zijn misser racistisch bejegend op sociale media.

Voor de tweede wedstrijd op rij miste een speler van United een strafschop. Tegen Wolverhampton Wanderers (1-1) zag Paul Pogba zijn inzet gestopt worden, tegen Palace (1-2) trof Rashford de paal. Beide keren leidde dat tot puntenverlies.

"Er zijn veel verschillende manieren om een penalty te missen", aldus Solskjaer met een wrange glimlach tegen de BBC na afloop van het duel met Palace. "Eerder was het een goede redding van de keeper, vandaag was het de paal. We vertrouwen erop dat de volgende er wel ingaat."

De 46-jarige Noor ging tevens in op de racistische uitingen op Twitter aan het adres van Rashford na het missen van de strafschop. Eerder kreeg ook Pogba de nodige verwensingen naar zijn hoofd via sociale media, waardoor Twitter zelfs in gesprek ging met de Fransman en de club.

"Ik ben werkelijk sprakeloos, hier moeten de autoriteiten hard tegen optreden. Dit is ongehoord, dit moet stoppen", liet Solskjaer zijn walging duidelijk blijken tijdens de persconferentie na afloop.

"We hebben allerlei campagnes tegen racisme en dan komen deze personen die zich verschuilen achter nepidentiteiten. Het is te gek voor woorden dat we hier in 2019 nog steeds over praten."

Marcus Rashford ziet zijn strafschop tegen Crystal Palace op de paal belanden. (Foto: Pro Shots)

Solskjaer verdedigt ook keeper De Gea

Solskjaer zag naast de gemiste strafschop nog meer overeenkomsten tussen het duel met Palace zaterdag en de uitwedstrijd tegen Wolverhampton maandag. "Ik heb hetzelfde gevoel als eerder deze week. We creëerden weer genoeg kansen om de wedstrijd te winnen, maar de goals die we incasseerden waren veel te makkelijk. De eerste viel uit zo ongeveer de eerste keer dat zij over de middellijn kwamen."

Keeper David de Gea zag er met name bij de tweede goal van Crystal Palace niet goed uit. Linksback Patrick van Aanholt verraste de Spaanse sluitpost in de blessuretijd met een schot in de korte hoek. Solskjaer blijft echter het vertrouwen houden in zijn eerste doelman.

"David is altijd teleurgesteld als hij een doelpunt moet incasseren, dus ook nu. We moeten niet vergeten dat hij ook een geweldige redding verrichtte vlak na de eerste goal en dat hij ons daarmee in de wedstrijd hield. Vervolgens heeft hij de hele tweede helft niets te doen, maar ging het enige schot op doel erin. Dat was zeer ongelukkig."

United had tegen Crystal Palace maar liefst 75 procent balbezit, maar kon het overwicht niet uitdrukken in goals. "Dat gebeurt soms in het voetbal, dat de eindpass steeds net niet goed is. We hebben hun keeper te weinig op de proef gesteld. We domineerden, maar hadden niet de controle, hoe gek dat ook klinkt", vond de Noorse coach van de 'Mancunians'.

Met vier punten uit drie duels beleeft Manchester United een matige start in de Premier League. De ploeg van Solskjaer staat vijfde, met al vijf punten achterstand op de foutloze koploper Liverpool.

Patrick van Aanholt maakt de winnende voor Crystal Palace. United-keeper David de Gea ziet er niet goed uit. (Foto: Pro Shots)

