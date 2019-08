Vitesse-aanvoerder Bryan Linssen is kwaad op de arbitrage bij de wedstrijd tegen Heracles Almelo (1-1). De aanvaller vond dat de gelijkmaker van de thuisploeg niet had mogen tellen.

Doelpuntenmaker Cyriel Dessers gaf tien minuten voor tijd een opzichtig duwtje in de rug van Danilho Doekhi voordat hij de 1-1 binnenschoot. Scheidsrechter Jeroen Manschot zag daar geen overtreding in en VAR Bas Nijhuis greep evenmin in.

Linssen kreeg na de treffer geel voor protesteren en was na afloop in een interview met FOX Sports nog altijd kwaad. "90 procent van de mensen vindt dit een overtreding", foeterde hij.

"Ik baal gewoon van die goal, want als je zo duwt van achteren, dan vind ik dat een overtreding", zei Linssen. "Misschien kunnen we de scheidsrechter maar beter thuislaten en alles door de VAR laten regelen. Die geeft dan vanuit Zeist een piepje bij een overtreding."

Linssen snapte niet dat Manschot de overtreding over het hoofd zag. "Die scheidsrechters letten vooraf op alle kleine dingetjes. Ze kijken naar de sokjes, de kleur van de slidingbroekjes en de ringetjes. Maar op zo'n overtreding letten ze dan weer niet."

Cyriel Dessers juicht na zijn dubieuze treffer. (Foto: Pro Shots)

Dessers: 'Geen duw maar een zetje'

Doelpuntenmaker Dessers besefte dat hij geluk had gehad, maar de Belgische spits vond dat hij geen overtreding had gemaakt. "Ik heb op tv gehoord dat een zetje wel mag en een duw niet. Dit was een zetje."

"Die verdediger is een grote jongen die heel snel uit zijn evenwicht was", zei Dessers over Doekhi. "We hebben al genoeg pech gehad met de scheids en de VAR, nu zit het eindelijk een keer mee."

Het gelijkspel leverde voor Heracles het tweede punt van het seizoen op. Vitesse was bij een zege koploper geworden, maar moet de eerste plaats nu aan Willem II laten.

Daar kon Linssen wel vrede mee hebben."Van beide kanten was het heel slecht vandaag. Als ik eerlijk ben, had Heracles meer recht op overwinning dan wij."

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Eredivisie