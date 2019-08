Vitesse heeft zaterdag een overwinning uit handen gegeven bij Heracles Almelo: 1-1. De Arnhemmers lieten daarmee de kans op de koppositie in de Eredivisie liggen. Later op de avond vielen geen doelpunten bij sc Heerenveen-FC Twente.

Door het resultaat in Almelo is Vitesse met acht punten uit drie duels de nummer twee achter Willem II, dat eerder op de avond won van FC Emmen. Heracles pakte pas het tweede punt van het seizoen.

Bryan Linssen zette Vitesse na een krap uur met een fraaie knal op voorsprong en leek de Arnhemmers daarmee aan de zege te helpen, maar Cyriel Dessers scoorde in de slotfase voor Heracles. De Vitessenaren vonden dat de spits had geduwd, maar de VAR zag er geen kwaad in.

Beide ploegen kregen kansen. Vitesse leek al na drie minuten op voorsprong te komen, maar het kopdoelpunt van Max Clark werd afgekeurd wegens duwen. In de eerste helft miste Jay-Roy Grot een grote kans namens de bezoekers.

Vlak na rust was het juist Heracles dat de leiding had moeten nemen. Mauro Júnior kreeg de bal van dichtbij echter naast een leeg doel. Die misser kwam de thuisploeg duur te staan, want na rust scoorde Linssen.

Vitesse leek daarmee op weg naar de zege, maar in de slotfase zorgde Dessers met een schuiver toch nog voor 1-1. Heracles kreeg zelfs nog kansen op de winst, maar keeper Remko Pasveer redde.

Bryan Linssen zette Vitesse op voorsprong in Almelo. (Foto: Pro Shots)

Veel kansen Heerenveen tegen Twente

In het Abe Lenstra Stadion begon FC Twente het best, maar waren de grootste kansen voor Heerenveen. Mitchell van Bergen schoof net naast en Ibrahim Dresevic raakte uit een vrije trap de lat.

Ook na rust was Heerenveen de gevaarlijkste ploeg, maar opnieuw was Van Bergen niet scherp in de afronding en datzelfde gold voor Jordy Bruijn en Jens Odgaard. De Friezen drongen ook in de slotfase aan, maar de treffer wilde niet vallen.

Na drie Eredivisie-speelrondes is Heerenveen de nummer negen met vier punten. Het gepromoveerde Twente van trainer Gonzalo García García heeft een puntje meer en staat achtste.

Keeper Warner Hahn kan zijn ogen niet geloven na weer een gemiste kans voor sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie