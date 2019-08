Matthijs de Ligt is zich ervan bewust dat hij er veel voor zal moeten doen om een basisplek te veroveren bij Juventus. De verdediger zat zaterdag op de bank tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen Parma.

In Stadio Ennio Tardini koos Juventus-coach Maurizio Sarri met Leonardo Bonucci (32) en Giorgio Chiellini (35) voor een ervaren verdedigingsduo. Chiellini kroonde zich tot matchwinner: 0-1.

"Natuurlijk had ik het liefst willen spelen. Aan de trainingen kon ik vooraf niet aflezen dat ik wissel zou staan, maar ik respecteer uiteraard het besluit van de trainer. Ik ben ook realistisch: ik zit hier in Italië nog in de gewenningsfase", aldus De Ligt tegen het AD.

"Het duo dat vandaag speelde, Chiellini en Bonucci, werd heel lang gezien als het beste verdedigingsduo ter wereld, hè. Het is niet zo dat je je daar eventjes tussen speelt in een openingswedstrijd. Ik zal zelf mijn plek moeten veroveren dit seizoen."

'Merk dat ik steeds sterker word'

De negentienjarige De Ligt, die vorige week tijdens de laatste test voor de start van de competitie ook een reserverol had, werkt er hard aan om klaar te zijn voor zijn officiële debuut.

"De eerste vijf weken zijn me goed bevallen hier. Fysiek is het zwaar, maar ik merk dat ik steeds sterker word. Verdedigend worden er niet heel andere dingen van me verwacht dan ik gewend was bij Ajax, dat valt wel mee. Ook deze trainer wil vooruit spelen", zegt hij.

"De gewenning zit hem meer in alledaagse dingen, zoals de taal. De belangrijke voetbaltermen ken ik, maar ik wil mijn Italiaans nog flink verbeteren. Ik heb vijf keer in de week cursus, dus het gaat al aardig vooruit."

De Ligt, die deze zomer voor 75 miljoen euro overkwam van Ajax, heeft volgende week zaterdag een nieuwe mogelijkheid op zijn debuut. Om 20.45 uur is Napoli de tegenstander in Turijn.

