Willem II is in ieder geval voor een dag koploper in de Eredivisie. De ploeg won zaterdag dankzij twee fraaie doelpunt van Mats Köhlert met 2-1 van FC Emmen.

De van Hamburger SV overgekomen Köhlert was zowel voor als na rust trefzeker. Beide keren scoorde hij op fraaie wijze. Tussendoor zorgde Marko Kolar uit een strafschop voor de 1-1.

Willem II is in ieder geval voor een dag koploper, aangezien de topclubs dit weekend niet spelen. FC Utrecht (thuis tegen VVV-Venlo) en Sparta Rotterdam (uit bij PEC Zwolle) zouden zondag de Tilburgers kunnen passeren. Emmen staat met één zege uit de eerste vier duels onderaan de middenmoot.

De thuisploeg was van meet af aan de betere ploeg. Het veldoverwicht leidde na een kwartier spelen tot een scrimmage voor het doel van Emmen-keeper Dennis Telgenkamp. Dries Saddiki schoot daaruit naast.

Mats Köhlert had twee keer reden tot juichen. (Foto: Pro Shots)

Köhlert scoort twee keer fraai

Na een half uur zat de bal er wel in en het doelpunt van Köhlert mocht er zijn. De Duitser dribbelde vanaf de linkerkant naar binnen en haalde met de buitenkant van zijn linkervoet uit: 1-0. Nog voor rust had het 2-0 kunnen zijn, maar Saddiki poeierde tegen de paal.

Ook na rust was Willem II de betere ploeg, maar het was Emmen dat na krap een uur op gelijke hoogte kwam. De bal ging op de stip na een overtreding van Sebastian Holmén op Michael de Leeuw. Kolar maakte vanaf elf meter geen fout.

De Tilburgers gingen er echter met de zege vandoor. Wederom was Köhlert trefzeker en zijn treffer was zo mogelijk nog fraaier dan zijn eerste. Hij kwam nu vanaf de rechterkant naar binnen en schoot via de onderkant van de lat raak. Hij bezorgde zijn ploeg daarmee in ieder geval voor een dag de koppositie.

