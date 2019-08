Spits Bjørn Johnsen vertrekt op huurbasis bij AZ. De Noor gaat tot het einde van dit kalenderjaar aan de slag bij Rosenborg BK in zijn vaderland.

De 27-jarige Johnsen kwam vorig jaar zomer over van ADO Den Haag en tekende tot medio 2022, maar kan in Alkmaar niet meer op veel speeltijd rekenen. Hij speelde 26 wedstrijden voor AZ en scoorde daarin zeven keer.

"Bjørn heeft aan het begin van het seizoen bij ons aangegeven open te staan voor iets anders, omdat zijn perspectief op speelminuten was afgenomen", aldus directeur voetbalzaken Max Huiberts op de site van AZ.

"Met oog op de Noorse nationale ploeg en het aankomende EK in 2020 wil hij spelen. Als club wilden we daar natuurlijk aan meewerken. We wensen Bjørn veel succes in Trondheim."

De in New York geboren Johnsen, die zijn loopbaan in Noorwegen begon en ook in Spanje, Portugal, Bulgarije en Schotland speelde, debuteerde in juni 2017 als Noors international. Tot dusver kwam hij tot dertien interlands en vijf doelpunten.

Johnsen keert eind 2019 weer terug bij AZ, omdat het seizoen in Noorwegen dan ten einde is. Hij is de tiende speler die deze zomer vertrekt bij de tweevoudig kampioen van Nederland.