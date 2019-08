Peter Bosz heeft met Bayer Leverkusen ook de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg won zaterdag met 1-3 bij Fortuna Düsseldorf. Alfred Schreuder pakte met TSG Hoffenheim zijn eerste zege door thuis Werder Bremen met 3-2 te verslaan.

Leverkusen komt door de zege op de tweede plek, met net als koploper Borussia Dortmund zes punten maar een minder doelsaldo. Ook SC Freiburg heeft zes punten, na een 1-3-zege bij SC Paderborn.

Bayer kwam in de streekderby al na zes minuten op voorsprong, door een eigen doelpunt van voormalig Vitesse-middenvelder Lewis Baker. Nog voor rust liep de ploeg uit naar een 0-3-voorsprong. Charles Aránguiz en Karim Bellarabi waren trefzeker.

In de slotfase kwam Düsseldorf via Alfredo Morales nog op 1-3, maar de zege kwam niet in gevaar voor de ploeg van Bosz, die Daley Sinkgraven negentig minuten op de bank hield.

Davy Klaassen verloor met Werder Bremen bij het Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder. (Foto: Pro Shots)

Schreuder boekt eerste zege in Bundesliga

Schreuder had met Hoffenheim eveneens reden tot juichen, al werd de zege tegen Werder Bremen pas in de slotfase veiliggesteld. Pavel Kaderábek was drie minuten voor tijd verantwoordelijk voor de 3-2.

Bij de gasten had Davy Klaassen een basisplaats. Hij stond met een assist aan de basis van de 2-2 van Yuya Osako. De Japanner scoorde net nadat Werder met tien man was komen te staan na rood voor Johannes Eggestein.

Freiburg is ook sterk begonnen aan het seizoen en staat dankzij de 1-3-zege bij Paderborn derde. RB Leipzig, VfL Wolfsburg en Eintracht Frankfurt wonnen vorige week eveneens hun eerste duel en zouden zich bij de koplopers kunnen melden. Zij spelen zondag, Leipzig en Frankfurt zelfs tegen elkaar.

Sheraldo Becker wist met Union Berlin het eerste punt ooit op het hoogste niveau te pakken. Bij FC Augsburg werd met 1-1 gelijkgespeeld. Becker had een basisplaats en werd halverwege de tweede helft gewisseld. Jean-Paul Boëtius ging met FSV Mainz thuis met 1-3 ten onder tegen Borussia Mönchengladbach. Mainz staat daardoor laatste.

