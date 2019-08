Matthijs de Ligt moet nog even wachten op zijn officiële debuut voor Juventus. De van Ajax overgekomen verdediger zat zaterdag de hele wedstrijd op de bank tijdens de 0-1-zege op Parma bij de start van de Italiaanse competitie. Real Madrid verspeelde in La Liga thuis punten tegen Real Valladolid (1-1).

Coach Maurizio Sarri koos bij het eerste competitieduel van Juventus centraal in de verdediging voor de ervaring van Leonardo Bonucci (32) en Giorgio Chiellini (35). Chiellini zorgde na twintig minuten van dichtbij voor het winnende doelpunt.

Nog voor rust leek Cristiano Ronaldo voor 0-2 te zorgen, maar de treffer van de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar werd afgekeurd. De VAR had gezien dat hij nipt buitenspel stond.

Het debuut van De Ligt bleef uit. In de tweede helft vielen Adrien Rabiot, Juan Cuadrado en Federico Bernardeschi in bij Juventus. Voor Rabiot betekende het wél zijn eerste officiële minuten bij de 'Oude Dame'.

De Ligt was bij laatste test ook reserve

De negentienjarige De Ligt werd deze zomer voor 75 miljoen euro aangetrokken. De winnaar van de Golden Boy Award begon een week geleden in het oefenduel met Triestina - de laatste test voor de competitie - eveneens op de bank, al viel hij toen nog in.

Overigens ontbrak trainer Sarri bij de wedstrijd in Parma. De zestigjarige Italiaan, die bij Juventus de opvolger is van Massimiliano Allegri, heeft een longontsteking en moet ook de tweede competitiewedstrijd missen.

Parma-Juventus was de opening van het seizoen in de Serie A. Juventus jaagt op de negende landstitel op rij en de 36e in totaal.

Fiorentina en Napoli zorgen voor spektakel

Fiorentina en Napoli zorgden later op zaterdag voor spektakel. De wedstrijd in Stadio Artemio Franchi van Florence eindigde in 3-4 voor de bezoekers.

Bij rust stond het 1-2 door een rake penalty van Fiorentina-middenvelder Erick Pulgar en treffers van oud-PSV'er Dries Mertens en Lorenzo Insigne (ook uit een strafschop). In de tweede helft kwam de thuisploeg via Nikola Milenkovic en Kevin-Prince Boateng twee keer op gelijke hoogte, maar bezorgden José Callejón en nogmaals Insigne Napoli de zege.

Bij Fiorentina maakte Franck Ribéry een kwartier voor tijd zijn debuut als invaller. De 36-jarige Fransman tekende woensdag na twaalf jaar Bayern München voor twee seizoenen bij de club van trainer Vincenzo Montella.

Hirving Lozano zat nog niet in de selectie van Napoli. De Mexicaan kwam deze week voor 40 miljoen euro over van PSV.

Real Madrid verslikt zich in Valladolid

In Spanje was er zaterdag puntenverlies voor Real Madrid. Dankzij een doelpunt van Karim Benzema in de 82e minuut leek een nipte overwinning op Real Valladolid in de maak, maar Sergi Guardiola maakte alsnog gelijk in Santiago Bernabéu.

Door het gelijkspel staat de ploeg van coach Zinédine Zidane na twee speelrondes op vier punten.

Jasper Cillessen wacht nog op zijn eerste competitiezege met Valencia. Het team van de Nederlandse keeper verloor zaterdagavond met 1-0 bij Celta de Vigo. Gabriel Fernández passeerde Cillessen na een kwartier voor de enige treffer van de wedstrijd. De Oranje-doelman stopte in de 93e minuut nog wel een strafschop van Denis Suárez.

Frenkie de Jong, die in tegenstelling tot De Ligt vorige week al debuteerde voor zijn nieuwe club, komt zondagavond om 21.00 uur met FC Barcelona in actie tegen Real Betis. Sterspeler Lionel Messi ontbreekt nog door een blessure.

