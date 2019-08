Matthijs de Ligt heeft zaterdag een reserverol bij Juventus tijdens de start van het Serie A-seizoen. De van Ajax overgekomen verdediger zit in het uitduel met Parma op de bank.

Coach Maurizio Sarri kiest bij de eerste competitiewedstrijd centraal in de verdediging voor de ervaring van Leonardo Bonucci (32) en Giorgio Chiellini (35).

De negentienjarige De Ligt werd deze zomer voor 75 miljoen euro aangetrokken. De winnaar van de Golden Boy Award begon een week geleden in het oefenduel met Triestina - de laatste test voor de competitie - eveneens op de bank.

Overigens ontbreekt trainer Sarri bij de wedstrijd in Parma. De zestigjarige Italiaan, die bij Juventus de opvolger is van Massimiliano Allegri, heeft een longontsteking.

Parma-Juventus is de opening van het seizoen in de Serie A. De wedstrijd in Stadio Ennio Tardini is om 18.00 uur begonnen. Juventus gaat voor de negende landstitel op rij en de 36e in totaal.

Opstelling Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuaín, Ronaldo.

Bekijk het programma in de Serie A