Liverpool heeft zaterdag met duidelijk verschil van Arsenal gewonnen: 3-1. Eerder op de dag won Crystal Palace dankzij Patrick van Aanholt bij Manchester United en boekte Frank Lampard zijn eerste zege met Chelsea.

Op Anfield ging Liverpool-Arsenal aanvankelijk gelijk op, maar gaandeweg werd duidelijk dat de ploeg van basisspelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum een maatje te groot was voor de bezoekers.

Vlak voor rust zorgde Joël Matip met een kopbal voor 1-0 en in de tweede helft eiste Mohamed Salah de hoofdrol voor zich op. De sterspeler van Liverpool schoot een strafschop strak in de kruising en bekroonde even later een fraaie individuele actie met zijn tweede treffer (3-0). Vlak voor tijd deed Lucas Torreira iets terug.

Het resultaat op Anfield betekent dat Liverpool na drie speelrondes nog de enige club zonder puntenverlies is in de Premier League. Arsenal volgt met zes punten.

'The Gunners' kunnen zondag nog gepasseerd worden door onder meer Manchester City en Tottenham Hotspur, die vier punten hebben.

Mohamed Salah wees Liverpool met twee goals de weg tegen Arsenal. (Foto: Pro Shots)

Van Aanholt zorgt voor primeur in Manchester

De winnende treffer van Van Aanholt bij United-Palace is bijzonder, want de negenvoudige Oranje-international is de eerste Premier League-speler die in de laatste minuut voor een nederlaag van United op Old Trafford zorgt.

Palace had na een half uur de leiding genomen dankzij Jordan Ayew. Het slordige United ging vooral na rust vol op jacht naar de 1-1 en die leek er twintig minuten voor tijd te komen.

Marcus Rashford mocht een penalty nemen, maar schoot de bal hard tegen de paal. De misser was pikant, want maandag had Paul Pogba op bezoek bij Wolverhampton Wanderers (1-1) ook al gefaald bij een strafschop. Hij eiste toen de bal op, terwijl Rashford de vaste nemer is.

Vlak voor tijd viel de gelijkmaker alsnog, toen de 21-jarige Daniel James prachtig in de kruising schoot. United hoopte op meer, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Keeper David de Gea had in de 93e minuut geen antwoord op een schot van de mee opgekomen Van Aanholt.

United kent een belabberde start van het seizoen, want in drie duels werden pas vier punten gepakt. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer begon nog met een overtuigende 4-0-zege op Chelsea. Palace heeft eveneens vier punten.

Het winnende doelpunt van Patrick van Aanholt op Old Trafford. (Foto: Pro Shots)

Abraham schiet Chelsea naar winst

Bij het aantrekkelijke duel tussen Norwich City en Chelsea kroonde Tammy Abraham zich in de 68e minuut tot matchwinner. De spits verraste Norwich-doelman Tim Krul met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied, waardoor Chelsea nu vier punten heeft.

Op Carrow Road had Abraham ook al na drie minuten voor 0-1 gezorgd, waarna Todd Cantwell al snel gelijkmaakte. Ook op de fraaie 1-2 van oud-Vitesse-speler Mason Mount had Norwich via Teemu Pukki een antwoord. Dat gold niet voor de tweede treffer van Abraham.

Brighton & Hove Albion staat net als United en Chelsea na drie speelrondes op vier punten. Met Davy Pröpper in de basis en Jürgen Locadia als invaller werd zaterdag met 0-2 van Southampton verloren door goals van Moussa Djenepo en Nathan Redmond.

Daryl Janmaat beleefde opnieuw een sombere middag met Watford. Hij zag vanaf de bank dat zijn ploeg met 1-3 van West Ham United verloor, mede door twee treffers van voormalig FC Utrecht-spits Sébastien Haller. Sheffield United-Leicester City eindigde in 1-2.

Frank Lampard volgde deze zomer Maurizio Sarri op als trainer van Chelsea. (Foto: Pro Shots)

