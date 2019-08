Bart Ramselaar keert na drie seizoenen voor PSV gespeeld te hebben terug bij FC Utrecht. De middenvelder tekent in de Domstad tot medio 2022.

In het contract van Ramselaar zit ook nog een optie voor een extra seizoen. Bij PSV lag hij nog vast tot de zomer van 2021. Het is niet bekend hoe hoog de transfersom is die door Utrecht wordt betaald.

De tweevoudig Oranje-international maakte in 2016 de overstap van FC Utrecht naar PSV. In Eindhoven kon hij na de komst van Mark van Bommel op weinig speeltijd rekenen. Ook dit seizoen leek hij niet voor te komen in de plannen van de trainer.

Utrecht is blij dat de speler nu weer terugkeert op het oude nest. "Hij komt uit deze regio, doorliep onze jeugdopleiding en is vertrokken als een publiekslieveling", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam.

"Natuurlijk zijn we hem geen moment uit het oog verloren. We kennen zijn voetballende kwaliteiten en zijn er trots op hem als aanwinst van FC Utrecht te mogen presenteren."

Ramselaar raakte op zijspoor onder Van Bommel

De 23-jarige Ramselaar maakte op 1 maart 2015 zijn debuut voor de club waarbij hij ook de jeugdopleiding doorliep. Dankzij een sterk seizoen dwong hij een jaar later al een transfer naar PSV af, voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro.

Bij de Eindhovenaren kwam de Amersfoorter in zijn eerste twee seizoenen nog veel aan spelen toe en had hij dus een flink aandeel in de landstitel van 2018. Na de komst van Van Bommel kreeg hij echter nauwelijks speeltijd meer en moest hij vooral opdraven voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Utrecht staat met zeven punten uit drie wedstrijden op de vierde plaats in de Eredivisie. Ramselaar zit zondag nog niet bij de selectie voor de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo.