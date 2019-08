Anwar El Ghazi heeft Aston Villa vrijdagavond met een doelpunt aan een verrassende 2-0-overwinning op Everton in de Premier League geholpen. In Spanje had Luuk de Jong een belangrijk aandeel in de winnende treffer van Sevilla tegen Granada: 0-1.

El Ghazi zette tegen Everton diep in blessuretijd de beslissende 2-0 voor Aston Villa op het scorebord. De tweevoudig Oranje-international kreeg de bal aangespeeld door Jack McGinn en passeerde doelman Jordan Pickford vervolgens in de verre hoek.

Voor El Ghazi, die deze zomer definitief de overstap van Lille OSC naar Villa maakte, is het zijn eerste treffer in de Premier League. De oud-Ajacied, die vorig seizoen in het Championship zes keer trefzeker was voor de ploeg uit Birmingham, viel een klein kwartier voor tijd in.

Wesley maakte op Villa Park na iets meer dan twintig minuten de openingstreffer voor de promovendus. De Braziliaan schoof de bal in de verre hoek na een prachtige steekpass van Jota.

Aston Villa boekte de eerste overwinning van het seizoen en staat met drie punten uit evenzoveel wedstrijden elfde. Everton heeft een punt meer en neemt de negende plek op de ranglijst in.

Luuk de Jong had een belangrijk aandeel in het enige doelpunt van Sevilla. (Foto: Getty Images)

De Jong helpt Sevilla aan nipte overwinning

In La Liga was De Jong vroeg in de tweede helft betrokken bij het enige doelpunt van Sevilla tegen Granada. De aanvaller stormde op het doel van Granada af, maar stuitte daarbij op twee verdedigers van de thuisploeg. Joan Jordán maakte het vervolgens af.

De Jong, die deze zomer overkwam van PSV, speelde de hele wedstrijd mee bij Sevilla en wacht nog op zijn eerste competitietreffer. Vorige week kwam hij bij zijn officiële debuut tegen Espanyol (0-2-winst) ook niet tot scoren.

Door de overwinning gaat Sevilla met zes punten uit twee duels aan kop in La Liga. Later dit weekend kunnen de 'Rojiblancos' nog gepasseerd worden door zes andere ploegen.

Borussia Dortmund viert de gelijkmaker van Jadon Sancho. (Foto: Pro Shots)

Dortmund boekt zwaarbevochten zege in Keulen

In de Bundesliga boekte Borussia Dortmund een zwaarbevochten zege op 1. FC Köln: 1-3. Na een klein half uur kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong door een kopbal van Dominick Drexler.

Twintig minuten voor tijd tekende Jadon Sancho met een fraai schot voor de gelijkmaker. Dortmund leek op weg naar puntenverlies in Keulen, maar vier minuten voor tijd bezorgde invaller Achraf Hakimi zijn ploeg met een kopbal de voorsprong en diep in blessuretijd bepaalde Paco Alcácer uit een counter de eindstand op 1-3.

Dortmund gaat door de overwinning met zes punten uit twee duels aan kop in de Bundesliga. Later dit weekend kunnen zes andere ploegen, waaronder het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz, de koppositie nog overnemen.

Kingsley Ehizibue, die deze zomer de overstap van PEC Zwolle naar Köln maakte, speelde de hele wedstrijd mee bij de promovendus.

Vincent Kompany verlaat met een spierblessure het veld bij Anderlecht. (Foto: Pro Shots)

Kompany valt geblesseerd uit bij dolend Anderlecht

In België kwam Anderlecht ook in zijn vijfde competitieduel van het seizoen niet tot winnen. De Brusselse formatie ging door een doelpunt van Mbwana Samata met 1-0 onderuit bij regerend landskampioen KRC Genk.

Trainer-coach Vincent Kompany raakte een kwartier voor tijd voor de zoveelste keer in zijn carrière geblesseerd. De Belgische verdediger kon niet verder vanwege een spierblessure. Michel Vlap speelde de hele wedstrijd mee namens Anderlecht, waarbij Philippe Sandler twintig minuten voor tijd werd gewisseld.

Anderlecht kent met slechts twee punten uit vijf wedstrijden een dramatische seizoenstart en staat nu dertiende. Genk bezet met negen punten de vijfde plaats op de ranglijst in de Jupiler Pro League.

