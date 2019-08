PEC Zwolle heeft vrijdag oude bekende Mustafa Saymak voor drie jaar vastgelegd. De aanvallende middenvelder speelde vorig seizoen zonder veel succes bij het Turkse Rizespor.

"Mijn avontuur in Turkije is niet helemaal geworden wat ik gehoopt had en daarom voelt het des te beter in Zwolle terug te keren. Hier ken ik de club, de medewerkers, de supporters en weet ik dat ik het beste uit mezelf kan halen en van waarde kan zijn", zegt Saymak op de site van PEC.

De 26-jarige Saymak debuteerde in 2011 bij de club uit Zwolle in het betaald voetbal en speelde 149 duels (29 doelpunten) voor de ploeg. In zijn laatste seizoen verdiende hij met elf treffers een transfer naar Turkije.

Daar verloor hij zijn oude club niet uit het oog. "Ik heb nagenoeg alle wedstrijden van PEC Zwolle vanuit Turkije gevolgd, soms op hele slechte streams. Nu ben ik ontzettend blij weer onderdeel van deze mooie club te zijn. Ik kan niet wachten om voor het eerst weer op het veld van het MAC3PARK stadion te staan."

PEC Zwolle na drie duels hekkensluiter Eredivisie

Volgens De Stentor heeft PEC Zwolle het tot 2021 lopende contract van Saymak bij Rizespor afgekocht. Het bedrag dat daarmee gemoeid is, wordt de komende jaren ingehouden op het salaris van de middenvelder, zodat de club hem feitelijk transfervrij overneemt.

Saymak is de elfde aanwinst van PEC, dat eerder Etiënne Reijnen, Xavier Mous, Iliass Bel Hassani, Dennis Johnsen, Kenneth Paal, Thomas Bruns, Michael Zetterer, Sai van Wermeskerken, Sam Kersten en Jan Quispel vastlegde.

Daar staat het vertrek van onder anderen Sepp van der Berg (Liverpool), Younes Namli (Krasnodar), Ouasim Bouy (terug naar Leeds United), Kingsley Ehizibue (1.FC Köln), Diederik Boer (gestopt) en Mickey van der Hart (Lech Poznan) tegenover.

De ploeg van trainer John Stegeman is na drie nederlagen hekkensluiter in de Eredivisie. Zondag (aftrap 16.45 uur) speelt de club een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

