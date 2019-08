Matthijs de Ligt bleef zaterdag tijdens het uitduel met Parma (0-1) op de bank bij Juventus en moet dus nog even wachten op zijn officiële debuut. Het van Ajax overgekomen toptalent heeft in zijn eerste weken nog geen onuitwisbare indruk gemaakt, maar gaat volgens journalist Luca Bianchin en Andy van der Meijde hoe dan ook slagen in Italië.

Heel gelukkig waren de eerste minuten van de net twintigjarige De Ligt in het Juventus-shirt nog niet te noemen. Hij maakte een eigen goal tegen Internazionale, liet tegen Atlético Madrid doelpuntenmaker João Félix uit zijn rug lopen en begon tegen Triestina - de laatste test voor de competitie - ook al op de bank.

"Je ziet dat hij nog erg moet wennen, maar dat is logisch. Het geldt namelijk voor de hele ploeg", legt de Italiaanse journalist Bianchin uit. Hij volgt Juventus op de voet voor La Gazzetta dello Sport en wijst naar de trainerswissel bij de Italiaanse topclub.

"De vorige trainer, Massimiliano Allegri, denkt verdedigend en vanuit een goede organisatie, terwijl de nieuwe trainer Maurizio Sarri van de typische Italiaanse school uit de jaren negentig is. Hij denkt aanvallender en is meer gericht op druk zetten."

'Juventus heeft hem niet voor niets gekozen'

Toch is er volgens Van der Meijde, die voor Internazionale speelde en die zelf niet slaagde in Italië, geen betere plek voor De Ligt om zich te ontwikkelen dan bij Juventus. Bij de Italiaanse club heeft hij onder anderen te maken met de ervaren Giorgio Chiellini (35) en Leonardo Bonucci (32).

"Het is een harde leerschool in Italië. Een speler als Chiellini gaat 'dood' voor de club en wil alles winnen. De Ligt gaat het vak van beste verdediger ter wereld leren, al vind ik hem nu al beter dan Bonucci. Hij wordt gewoon basisspeler", aldus Van der Meijde.

"Dit is inderdaad de beste leerschool voor hem", vult Bianchin aan. "José Mourinho zei in oktober als manager van Manchester United dat Chiellini en Bonucci een masterclass verdedigen zouden kunnen geven op de Harvard Universiteit. Dat zegt genoeg."

"Over een paar maanden is De Ligt de beste jonge verdediger ter wereld. Hij is intelligent genoeg, is fysiek heel goed en kan een perfecte speler zijn voor Juventus, dat niet voor niets voor hem heeft gekozen."

'Hij denkt een paar stappen verder'

Volgens Bianchin wordt in Italië ook de potentie van De Ligt gezien. "Toen hij in juli tekende, was iedereen hier heel enthousiast. Er werd gezegd dat hij een belangrijkere aankoop is dan Cristiano Ronaldo en daar zit wel wat in", zegt hij.

"Ronaldo geldt als grootste aankoop ooit en is wereldwijd absoluut een uithangbord voor Juventus, maar hij was al 33 jaar op het moment dat hij werd aangetrokken. De Ligt is met het oog op de ambities en toekomst van de club belangrijker. Juventus heeft echt voor hem moeten vechten."

Van der Meijde is er niet bang voor dat De Ligt het vertrouwen van de club schaadt door zich te vergissen in het leven en de mentaliteit in Italië. "Ik was op mijn twintigste nog een kind, maar De Ligt is al heel volwassen en denkt een paar stappen verder. Hij is volgens mij niet het type dat van een drankje houdt en gaat stappen, maar zit thuis met zijn vriendin", vertelt hij.

"De spelers trainen in Italië heel veel voor zichzelf; ze gaan het krachthonk in of hardlopen met een personal trainer. Dat was ik niet gewend toen ik daar kwam. Ik zag die gasten rennen en dacht: Jullie zijn niet goed bij je hoofd. Nu is het allemaal heel anders en veel professioneler."

'Hij moet de bal soms gewoon wegrossen'

Hoewel voor De Ligt 75 miljoen euro werd betaald, kwam zaterdag de verwachting van Bianchin uit dat Juventus-coach Sarri tegen Parma in de basiself voor de ervaring van Chiellini en Bonucci zou kiezen. "Maar dat is niet erg, want er zal dit seizoen veel gerouleerd worden. Hij gaat veel speeltijd krijgen", aldus de journalist.

Van der Meijde heeft nog een tip voor de winnaar van de Golden Boy Award. "Hij moet bij een voorsprong niet te veel risico nemen en die bal soms gewoon wegrossen. Het maakt in Italië niet uit of het 1-0 of 2-0 wordt, als je maar wint."

Parma-Juventus werd beslist door een doelpunt van Chiellini, die van dichtbij scoorde. Volgende week zaterdag speelt Juventus thuis tegen Napoli.

Bekijk het programma in de Serie A