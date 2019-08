PSV en Napoli hebben vrijdag de langverwachte recordtransfer van Hirving Lozano bevestigd. De Mexicaan arriveerde eerder deze week al in Napels om de overgang af te ronden.

Beide clubs noemen de transfersom niet, maar die ligt volgens media in binnen- en buitenland rond de 40 miljoen euro. De 24-jarige aanvaller tekent een meerjarig contract in Italië.

Niet eerder verkocht PSV een speler voor zoveel geld. Het record stond op naam van Memphis Depay, die in 2015 voor 34 miljoen euro naar Manchester United vertrok.

Ook voor Napoli betreft het een recordtransfer. De club van voormalige Eredivisie-spelers Dries Mertens, Arek Milik en Amin Younes betaalde zes jaar geleden 39 miljoen euro aan Real Madrid voor Gonzalo Higuaín.

Slechts twee keer vertrok een speler voor een hoger bedrag uit de Eredivisie. Deze zomer tekende Ajacied Frenkie de Jong voor 75 miljoen euro bij FC Barcelona en ging ploeggenoot Matthijs de Ligt voor hetzelfde bedrag naar Juventus. Twee jaar geleden leverde Ajax-verdediger Davinson Sánchez - hij ging naar Tottenham Hotspur - net als Lozano 40 miljoen euro op.

Recordtransfers PSV 1. Hirving Lozano voor 40 miljoen euro naar Napoli in 2019

2. Memphis Depay voor 34 miljoen euro naar Manchester United in 2015

3. Ruud van Nistelrooij voor 28,5 miljoen euro naar Manchester United in 2001

4. Georginio Wijnaldum voor 20 miljoen euro naar Newcastle United in 2015

5. Arjen Robben voor 18 miljoen euro naar Chelsea in 2004

Lozano kende uitstekende cijfers bij PSV

Twee jaar geleden kwam Lozano voor zo'n 8 miljoen euro over van Pachuca uit zijn vaderland Mexico. Met veertig doelpunten in 79 officiële wedstrijden was hij een van de sterspelers van PSV.

De 35-voudig international neemt met een trots gevoel afscheid bij PSV en noemt de landstitel van 2018 een van de hoogtepunten uit zijn carrière. "Dat was een ongelooflijk moment, echt fantastisch. Ik had daarnaast de droom om ooit in de Champions League te spelen", zegt hij op de site van PSV.

"Dat lukte met PSV en dat was echt geweldig. De mensen bij de club hebben mij en mijn gezin direct het gevoel gegeven dat ik hier thuis was. Daarvoor wil ik iedereen bedanken."

Ten opzichte van vorig seizoen is Lozano de derde basisspeler die deze zomer vertrekt bij PSV. Luuk de Jong tekende bij Sevilla en Angeliño werd teruggehaald door Manchester City.