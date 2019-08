Aanvoerder Teun Koopmeiners is er trots op dat AZ zich donderdag ondanks een achterstand niet van de wijs liet brengen tegen Royal Antwerp FC. Het play-offduel voor de Europa League in Enschede eindigde in 1-1.

AZ was dominant, maar kwam in de slotfase van de eerste helft op achterstand. De ploeg van coach Arne Slot kwam in de 82e minuut dankzij Myron Boadu alsnog langszij.

"We hebben in de rust tegen elkaar gezegd dat we niet moedeloos moesten worden, want anders ga je op een gegeven moment niet eens meer kansen creëren", aldus Koopmeiners bij FOX Sports.

"Als je het blijft proberen, ook al gaat het zo vaak fout, dan komt er vanzelf een moment dat de bal wél goed valt. Dat gebeurde ook een paar keer, maar we waren net niet zuiver genoeg in de afronding."

Dankzij de late treffer van Boadu heeft Koopmeiners een goed gevoel richting de return. "Dat doelpunt was heel bevrijdend en heel belangrijke richting volgende week. We denken dat dit genoeg is."

Slot eveneens blij met speelwijze AZ

Ook bij trainer Slot overheerst een positief gevoel na het duel in Enschede. De voormalige middenvelder benadrukte dat de speelstijl van AZ risico's met zich meebrengt.

"Als de tegenstander met negen man in de eigen 'zestien' staat, dan moet de bal heel precies gespeeld worden en zit er heel snel een voetje tussen", aldus Slot.

"Dat is het moeilijkste aan voetbal. Om in de kleine ruimtes tot kansen te komen als je zo aanvallend speelt als wij en de tegenstander zo terugdringt. Wat dat betreft hebben we het heel knap gedaan."

De return tussen Antwerp en AZ wordt donderdag om 19.30 uur in Brussel gespeeld. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de Europa League.