Steven Berghuis hoopt dat Feyenoord het niveau van de wedstrijd van donderdag tegen Hapoel Be'er Sheva (3-0-zege) kan doortrekken in de competitie. De aanvaller vindt dat de Rotterdammers in Europees verband een stuk overtuigender spelen dan in de Eredivisie.

"Hoe dat komt, is moeilijk aan te geven. We speelden vandaag een beetje in een vergelijkbare opstelling als tegen Dinamo Tbilisi met Fer (Leroy Fer, red.) en Tapia (Renato Tapia, red.) als defensief blok op het middenveld en Kökçü (Orkun Kökçü, red.) daar nog voor. Misschien is dat wel iets wat gewoon klopt", zei Berghuis na de heenwedstrijd in de play-offs van de Europa League.

Feyenoord won de thuiswedstrijd tegen Dinamo Tbilisi in de derde voorronde ook al met ruime cijfers (4-0), terwijl de eerste drie competitiewedstrijden tegen Sparta Rotterdam (2-2), sc Heerenveen (1-1) en FC Utrecht (1-1) met hangen en wurgen werden gelijkgespeeld.

"Het lijkt of er meer beleving is bij Europese dan bij competitiewedstrijden, maar dat is niet zo. Hapoel en ook Dinamo Tbilisi lieten zich inzakken en gunden ons de bal. Als je dan goed staat, blijf je aanvallen. Sparta, Heerenveen en Utrecht deden het gewoon slim door ons iets sneller onder druk te zetten en daar hadden wij moeite mee", aldus Berghuis.

"Het is ook niet zo dat alles goed ging tegen Hapoel. Zij hadden ook gewoon één of twee doelpunten kunnen maken. Daar mogen we onze ogen niet voor sluiten, we moeten wel kritisch op onszelf blijven. We mogen ook nog niet denken dat deze al in de knip is. Er zijn gekkere dingen gebeurd, toch? Je kan zo een wedstrijd met 3-0 verliezen."

'Karsdorp en ik vormen een goed koppel'

Berghuis wisselt in dit nog prille seizoen vaak van positie. Hij stond tegen Hapoel weer op zijn vertrouwde positie rechts voorin, maar werd in de voorgaande wedstrijden door trainer Jaap Stam ook al als spits en als aanvallende middenvelder gebruikt.

"Ik heb altijd geroepen dat elke positie te doen is als ik de vrijheid krijg en niet plaatsgebonden ben, en dat wil de trainer. Maar ik heb bijna heel mijn leven aan de zijkant gevoetbald en met Rick Karsdorp achter me voelde dat weer goed. Met zijn loopacties en keuzes aan de bal maakt hij het ook voor mij makkelijker. We vormen een goed koppel."

"Ik las in de media dat ik in de voorbereiding bij de clubleiding zou hebben aangegeven dat ik dit seizoen graag op '10' wil spelen, maar ik weet niet waar ze dat vandaan halen. Dat geloven bepaalde mensen die de hele dag op Twitter zitten en verder niks te doen hebben. Dat boeit mij echt niet. Ik weet zelf hoe het zit."

'Het gaat om een goede indruk achterlaten in Europa'

Berghuis is blij dat Feyenoord nu een week rust heeft. De KNVB heeft de wedstrijden van Feyenoord, Ajax, PSV en AZ van dit weekend verplaatst, om die clubs wat extra dagen de tijd te geven om zich optimaal voor te bereiden op de belangrijke Europese returns.

"Hopelijk blijft iedereen fit en krijgen we straks een mooie concurrentiestrijd in het team. De spelers maken elkaar daardoor beter, zoals in het kampioensjaar. Dat heeft nog wat tijd nodig, maar we hebben vanavond een belangrijke stap gezet. Ook voor de club. Het gaat erom dat je een goede indruk achterlaat in Europa. Dan kun je weer een beetje vooruit."