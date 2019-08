Mark van Bommel is na de overtuigende overwinning op Apollon Limassol (3-0) in de play-offs van de Europa League vooral Jeroen Zoet dankbaar. De coach van PSV vindt dat de doelman zijn ploeg op de been heeft gehouden in de heenwedstrijd.

"De eerste helft was niet goed van ons", blikte Van Bommel terug op het duel in het Philips Stadion. "De bezetting klopte gewoon niet, waardoor we geen druk op hun verdedigers konden zetten. Jeroen redde ons en daardoor konden we de wedstrijd na rust naar ons toetrekken."

Waar PSV in de eerste helft amper tot kansen kwam, liepen de Eindhovenaren na rust razendsnel uit naar een ruime voorsprong via Mohammed Ihattaren, Cody Gakpo en Denzel Dumfries. Van Bommel hoopte dat zijn ploeg het duel daarna zakelijk zou uitspelen.

"Dat lukte niet helemaal en dat heeft ook te maken met onze jonge groep. Gelukkig redde Jeroen ons opnieuw", doelde de coach onder meer op de goede kans van Fotios Papoulis, die vlak voor tijd van dichtbij op de alerte PSV-keeper schoot.

'Mogen niet denken dat we er al zijn'

Toch kwam PSV na rust niet erg meer in de problemen, waardoor de 24-voudig landskampioen volgende week met een comfortabele uitgangspositie naar Cyprus kan afreizen. Van Bommel is blij dat zijn ploeg zich na rust zo goed herstelde.

"We willen graag altijd zo voetballen als in de tweede helft. Het is mooi als het lukt en we weten dat we het kunnen, alleen kan het niet altijd", zei de oud-middenvelder, die de return niet als een formaliteit ziet. "Het is zeker niet gedaan. 3-0 is een heel goede uitslag, maar we mogen niet denken dat we er al zijn."

PSV hoeft dit weekend net als Ajax, Feyenoord en AZ niet in actie te komen in de Eredivisie en kan zich zodoende volledig richten op het tweede duel met Apollon Limassol. De return begint volgende week donderdag om 19.00 uur op Cyprus.