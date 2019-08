Trainer Jaap Stam is zeer tevreden over de manier waarop Feyenoord donderdag de strijd aanging met Hapoel Be'er Sheva. De Rotterdammers wonnen met 3-0 en staan met één been in de groepsfase van de Europa League.

"We hebben vol overtuiging gespeeld, waren fris, agressief en namen initiatief", zei Stam na het duel in De Kuip tegen Veronica. "We hebben het heel aardig gedaan tegen een ploeg die kwaliteit heeft. Dit resultaat, en de manier waarop we het hebben gehaald, is heel belangrijk."

Feyenoord domineerde grote delen van de wedstrijd voor eigen publiek en kwam na ruim een half uur ook terecht op voorsprong via Sam Larsson. Dankzij twee treffers van Leroy Fer in de tweede helft liepen de Rotterdammers uit naar een ruime zege.

"Leroy vult het over het algemeen goed in als hij speelt, ook vanavond weer", toonde Stam zich tevreden over zijn middenvelder. "Samen met Renato Tapia vormt hij een defensief blok op het middenveld. Ze communiceren goed, halen verdedigend veel weg en zijn ook betrokken bij het spel naar voren. Dat verdelen ze sterk."

Van der Heijden bewust buiten selectie gehouden

Stam gaf tegen Hapoel Be'er Sheva verrassend een basisplaats aan aanwinst Edgar Ié, die de plek van Jan-Arie van der Heijden innam. De veelbesproken verdediger, die graag wil vertrekken bij Feyenoord, zat niet eens bij de selectie.

"Ik heb na zijn wissel afgelopen weekend een gesprek met hem gehad en in onderling overleg is besloten hem er niet bij te halen", verklaart Stam. "In de toekomst kan hij gewoon weer wél bij de wedstrijdselectie zitten."

Door de overtuigende zege van donderdag lijkt de return van volgende week in Israël een formaliteit, maar Stam wil nog niet aan de groepsfase van de Europa League denken. "In principe mag het niet meer misgaan, maar je weet het nooit. We moeten gewaarschuwd zijn, want deze ploeg heeft kwaliteit en zal de aanval zoeken. Daar moeten we op voorbereid zijn."