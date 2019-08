PSV is heel dicht bij een ticket voor de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren wonnen donderdag de heenwedstrijd tegen Apollon Limassol in de play-offs met 3-0.

Mohamed Ihattaren tekende vlak na rust voor de openingstreffer in het Philips Stadion. Cody Gakpo en Denzel Dumfries zorgden er vlak daarna voor dat de return van volgende week op Cyprus niets meer dan een formaliteit lijkt.

In het laatste kwartier maakte trainer Mark van Bommel van de gelegenheid gebruik om twee spelers hun debuut te laten maken. De Griekse spits Konstantinos Mitroglou, die eerder op donderdag pas zijn tijdelijke overgang naar PSV afrondde, en verdediger Toni Lato mochten hun opwachting maken in Eindhoven.

PSV begon het Europese seizoen aanvankelijk in de tweede voorronde van de Champions League, maar verloor daarin van FC Basel. De Eindhovenaren waren vervolgens in de derde voorronde van de Europa League wel over twee wedstrijden te sterk voor het Noorse FK Haugesund en staan nu dus met één been in de groepsfase van het op één na belangrijkste Europese clubtoernooi.

Denzel Dumfries tekende na rust voor de 3-0. (Foto: Pro Shots)

Moeizame eerste helft van PSV

De eerste helft tegen Apollon Limassol verliep nog behoorlijk moeizaam voor PSV. De thuisploeg, die het moest stellen zonder Michal Sadílek (geschorst) en Bruma (geblesseerd), had het meeste balbezit zonder veel kansen te creëren. Gakpo was na een klein half uur het dichtst bij de 1-0, maar zijn vrije trap ging rakelings over.

Vlak daarna liet ook Apollon zich voor het eerst dreigend op de vijandelijke helft zien. Giannis Gianniotas kreeg een vrije schietkans aan de rand van het strafschopgebied, maar doelman Jeroen Zoet werkte de poging van de aanvaller met zijn benen weg.

Na een povere eerste helft kwam PSV na rust uitstekend uit de startblokken, want binnen mum van tijd was de 1-0 een feit dankzij een razendsnelle counter. Het was uiteindelijk Malen die de bal vanaf de rechterkant voorgaf op de zeventienjarige Ihattaren en die werkte van dichtbij zijn eerste Europese treffer binnen.

Konstantinos Mitroglou kwam donderdag direct in actie. (Foto: Pro Shots)

PSV loopt snel uit naar ruimere marge

Het bleek een voorbode voor de rest van de tweede helft. PSV bleef de bezoekers onder druk zetten en dat leidde al snel tot de tweede treffer. Gakpo kreeg de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied na goed werk van Érick Gutiérrez en krulde de bal op fraaie wijze in de verre hoek.

Vijf minuten later was ook de 3-0 een feit via de mee opgekomen Dumfries, die van dichtbij doel trof. PSV nam na die bevrijdende derde treffer gas terug, terwijl Apollon Limassol op jacht ging naar het uitdoelpunt. Het resulteerde in een grote kans voor invaller Fotis Papoulis, maar Zoet was snel van zijn lijn en pareerde zijn inzet.

PSV kwam daarna niet meer in de problemen tegen de formatie uit Cyprus. Met debutant Mitroglou in het elftal was de thuisploeg vlak voor tijd zelfs nog dicht bij de 4-0, maar Malen werkte een scherpe voorzet van dichtbij naast.