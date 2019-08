AZ heeft donderdagavond in de heenwedstrijd van de play-offs van de Europa League met 1-1 gelijkgespeeld tegen Royal Antwerp FC. De Noord-Hollanders waren de bovenliggende partij in Enschede, maar maakten pas in de slotfase de gelijkmaker.

Verdediger Dylan Batubinsika zette Antwerp zes minuten voor rust tegen de verhouding in op 0-1. Het was het eerste tegendoelpunt van dit seizoen voor AZ, dat al zijn achtste officiële duel speelde.

De ploeg van Arne Slot had lang moeite om een van zijn vele kansen te benutten, maar in de 82e minuut was het via spits Myron Boadu toch raak. Antwerp stond toen al met tien man na rood (twee keer geel) voor Aurélio Buta.

De wedstrijd werd afgewerkt in een zeer matig gevulde Grolsch Veste in Enschede. AZ kan niet terecht in zijn eigen stadion omdat het dak een kleine twee weken geleden deels instortte. Er waren uit vrees voor rellen geen uitsupporters welkom. De politie verrichte rondom het duel vijf arrestaties.

De return is volgende week donderdag in Brussel. AZ zal dan sowieso moeten scoren om de groepsfase van de Europa League te bereiken.

Boadu wederom belangrijk voor AZ

AZ kreeg in de eerste tien minuten al twee aardige kansen, maar Boadu stuitte op keeper Sinan Bolat en Oussama Idrissi besloot geheel vrijstaand een matige voorzet te geven in plaats van op doel te schieten.

De openingsfase was een voorbode voor de rest van de wedstrijd, waarin Antwerp inzakte en AZ aanviel. Calvin Stengs en wederom Boadu wisten het net echter niet te vinden, waarna de bezoekers in de 39e minuut wel trefzeker waren. Batubinsika kopte raak uit een hoekschop, waardoor keeper Marco Bizot na 691 minuten zonder tegentreffer voor het eerst dit seizoen gepasseerd was.

In de tweede helft bleef AZ de bovenliggende partij, maar kreeg ook Antwerp een paar goede kansen. De grootste was voor Lior Refaelov, maar de middenvelder uit Israël mikte vlak na rust op de paal.

AZ bleef veel meer mogelijkheden creëren en de thuisploeg werd twintig minuten voor tijd geholpen door Antwerp-verdediger Buta, die voor een overtreding op Owen Wijndal zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg.

Tegen tien man kwam AZ toch nog op gelijke hoogte en niet voor het eerst dit seizoen speelde Boadu een hoofdrol. De pas achttienjarige spits schoot van dichtbij een voorzet van Idrissi binnen en staat na acht officiële duels al op drie goals en vijf assists.

Myron Boadu viert zijn goal tegen Royal Antwerp. (Foto: Pro Shots)

