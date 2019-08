Feyenoord heeft donderdag een grote stap gezet richting de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers wonnen in eigen huis op overtuigende wijze de heenwedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva in de play-offs met 3-0.

Feyenoord heeft de comfortabele uitgangspositie voor de return van volgende week donderdag in Israël te danken aan doelpunten van Sam Larsson (1-0 in de 33e minuut) en Leroy Fer (2-0 in de 56e minuut en 3-0 in de 78e minuut).

De ploeg van trainer Jaap Stam heeft een week de tijd om zich voor te bereiden op de return. De KNVB heeft de competitiewedstrijden van Feyenoord, Ajax, PSV en AZ van dit weekend verplaatst om hen meer rust te bieden voor de Europese confrontaties.

Feyenoord speelde in het seizoen 2016/2017 voor het laatst in de groepsfase van de Europa League. De vijftienvoudig landskampioen werd vorig seizoen al in de derde voorronde uitgeschakeld na een blamage tegen AS Trencín.

Wedstrijd komt moeizaam op gang

De heenwedstrijd tussen Feyenoord en Hapoel Be'er Sheva kwam wat moeizaam op gang. Met Edgar Miguel Ié, Leroy Fer en Orkun Kökcü ten koste van Jan-Arie van der Heijden, Liam Kelly en Luis Sinisterra in de basis pakte de thuisclub weliswaar meteen het initiatief, maar dat resulteerde lange tijd niet in grote kansen.

Pas na een minuut of 25 ontbrandde het duel en hadden Feyenoord én Be'er Sheva een grote mogelijkheid op het openingsdoelpunt. Eerst was Be'er Sheva dichtbij via oud-Excelsior-speler Nigel Hasselbaink (schot op de paal) en direct daarna Feyenoord via gelegenheidsspits Luciano Narsingh, die faalde oog in oog met oud-ADO Den Haag-doelman Ernestas Setkus.

Een treffer kon niet uitblijven en het was Feyenoord dat de leiding nam. Nadat ook Rick Karsdorp (schot recht op Setkus) en Fer (schot via Setkus op de paal) er niet in slaagden om voor de 1-0 te tekenen, lukte Larsson dat tien minuten voor rust wel. Hij reageerde het meest alert op een schot van Steven Berghuis dat via Setkus ook al de paal raakte.

Leroy Fer was met twee treffers belangrijk voor Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord verzuimt aanvankelijk door te drukken

Feyenoord verzuimde daarna aanvankelijk door te drukken, waardoor Be'er Sheva de tijd kreeg om op adem te komen en naarmate het einde van de eerste helft naderde steeds meer naar voren op te schuiven. Niv Zhrihan mocht twee keer aanleggen vanaf de rand van het strafschopgebied, maar vond niet het doel van keeper Kenneth Vermeer.

In de tweede helft hervond Feyenoord snel het ritme en dat resulteerde ook al na tien minuten in de 2-0. Fer, samen met Ié de uitblinker aan Rotterdamse zijde, tikte de bal uit een hoekschop van Berghuis simpel binnen en maakte zo zijn eerste doelpunt voor Feyenoord sinds zijn terugkeer deze zomer in De Kuip.

Feyenoord bleef daarna op zoek gaan naar de 3-0 en daarmee waarschijnlijk de vroegtijdige beslissing in het tweeluik. Dat leek er niet meer in te zitten, maar tien minuten voor tijd was Fer met een tegendraads schot uit opnieuw een hoekschop alsnog verantwoordelijk voor de derde Rotterdamse treffer en lijkt een plek in de groepsfase binnen.

