Olivier Boscagli begint donderdagavond in de basis bij PSV in het thuisduel met Apollon Limassol in de play-offs van de Euopa League. Aankoop Konstantinos Mitroglou zit direct op de bank.

Boscagli is als linksback de vervanger van de geschorste Michal Sadílek. De 21-jarige Fransman, die deze zomer werd overgenomen van OGC Nice, stond dit seizoen tot nu toe alleen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (2-0-nederlaag) aan de aftrap bij PSV.

Trainer Mark van Bommel voert verder geen wijzigingen door in vergelijking met de zege op Heracles Almelo (0-2) van afgelopen zondag. Dat betekent dat Steven Bergwijn de aanvallende middenvelder is en de aanval bestaat uit Mohammed Ihattaren, Donyell Malen en Cody Gakpo.

De nieuwe spits Mitroglou begint als wissel. De 31-jarige Griek werd eerder op donderdag voor een seizoen gehuurd van Olympique Marseille.

PSV-Apollon Limassol begint om 20.30 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Wit-Russische arbiter Aleksei Kulbakov. De Eindhovenaren moeten de club uit Cyprus over twee wedstrijden verslaan om de groepsfase van de Europa League te bereiken.

Opstellingen

PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Boscagli; Rosario, Bergwijn, Gutiérrez; Ihattaren, Malen, Gakpo.

Apollon Limassol: Mall; João Pedro, Yuste, Kyriakou, Aguirre; Gakpé, Sachetti, Sardinero, Markovic, Gianniotas; Zelaya.

Vlaar keert terug bij AZ

Bij AZ keert Ron Vlaar terug in de basis voor de thuiswedstrijd tegen Royal Antwerp. De 32-voudig international sloeg zondag het duel met FC Groningen (0-0) over met een lichte blessure, maar is fit genoeg om donderdag naast Pantelis Hatzidiakos in het centrum van de defensie te staan. Stijn Wuytens kan nog niet spelen tegen de Belgen.

Aanvoerder Teun Koopmeiners schuift door de terugkeer van Vlaar door naar het middenveld. Dat gaat ten koste van Jordy Clasie, die op de bank zit.

AZ-Royal Antwerp start ook om 20.30 uur. Srdjan Jovanović uit Servië is de scheidsrechter.

Opstellingen

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Vlaar, Wijndal; Midtsjø, Koopmeiners, Ouwejan; Stengs, Boadu, Idrissi.

Opstelling Antwerp: Bolat; Buta, Batubinsika, De Laet, Juklerod; Haroun, Yma Li, Rodrigues, Refaelov, Lamkel Ze; Mbokani