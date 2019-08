Fer: 'Ben blij dat ik kan helpen aan overwinning'

Leroy Fer is de grote man bij Feyenoord met twee doelpunten tegen Hapoel Be'er Sheva. "Ik ben blij dat ik kan helpen aan de overwinning. We speelden redelijk, niet top. De intensiteit was goed, maar ik denk dat we toch te veel foutjes maakten. Het moet nog steeds beter. We maakten kleine individuele fouten, waardoor zij wat kansen kregen", aldus Fer, over wiens fitheid veel te doen was. "Ik was op het einde wat vermoeid, maar dat zijn de stappen die ik maak. Ik ben blij met de minuten die ik maak."