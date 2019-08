Feyenoord begint donderdag met Edgar Miguel Ié, Leroy Fer en Orkun Kökcü in de basis in de heenwedstrijd thuis tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva in de play-offs van de Europa League.

Ié, Fer en Kökcü moesten afgelopen zondag in eigen huis tegen FC Utrecht (1-1) nog genoegen nemen met een plek op de reservebank, maar krijgen tegen Hapoel de voorkeur boven Jan-Arie van der Heijden, Liam Kelly en Luis Sinisterra.

Ié en Fer kwamen tegen FC Utrecht meteen na rust in het veld, waardoor eerstgenoemde, onlangs op huurbasis overgekomen van Trabzonspor, zijn debuut maakte voor Feyenoord.

Van der Heijden, die nog hoopt op een vertrek, en Kelly, die tegen FC Utrecht een matige indruk achterliet, zitten tegen Hapoel niet eens bij de wedstrijdselectie, omdat trainer Jaap Stam maar achttien namen op het formulier mag zetten.

De verwachting is dat Steven Berghuis tegen Be'er Sheva in de spits gaat spelen. Hij fungeerde tegen FC Utrecht nog als middenvelder, maar door de terugkeer van Kökcü binnen het elftal, kiest Stam weer voor een andere bezetting.

Heenwedstrijd begint om 19.30 uur

Bij Be'er Sheva begint Nigel Hasselbaink in de basis. De Nederlandse aanvaller stond in het verleden onder contract bij Excelsior (2015-2017) en PSV (2009/2010), dat hem in de tweede helft van dat seizoen uitleende aan Go Ahead Eagles.

Be'er Sheva is in tegenstelling tot Feyenoord nog niet gestart aan de competitie. De ploeg van trainer Barak Bakhar eindigde vorig seizoen als derde in de Ligat Ha'Al, op liefst 34 punten achterstand van kampioen Maccabi Tel Aviv.

Feyenoord-Hapoel Be'er Sheva vangt donderdag om 19.30 uur aan in De Kuip en staat onder leiding van de Letse scheidsrechter Andris Treimanis. De return is volgende week donderdag om 20.30 uur in Beër Sjeva.

De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League. Feyenoord werd vorig seizoen al direct in de derde voorronde uitgeschakeld na een blamage tegen het Slowaakse AS Trencín.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Ié, Haps; Fer, Tapia, Kökcü; Narsingh, Berghuis, Larsson.

Opstelling Hapoel Be'er Sheva: Setkus; Bitton, Miguel Vítor, Taha, Goldberg; Keltjens, Kabha, Shamir; Safuri, Hasselbaink, Zrihan.