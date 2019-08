PSV heeft donderdag de komst van Kostas Mitroglou bekendgemaakt. De Griekse spits wordt door de Eindhovenaren voor een seizoen van Olympique Marseille gehuurd.

Mitroglou speelde het afgelopen half jaar voor Galatasaray, dat met Olympique Marseille een huurovereenkomst voor anderhalf jaar sloot. Met slechts één treffer maakte de aanvaller weinig indruk en Galatasaray meldde woensdagavond al dat de 31-jarige Griek voor een huursom van 1,25 miljoen euro naar PSV gaat.

"Door de flinke blessures van Sam Lammers en Gastón Pereiro en het op handen zijnde vertrek van Hirving Lozano, was het nodig om onze aanval te versterken", zegt PSV-trainer Mark van Bommel. Lozano tekent naar verwachting donderdag bij Napoli.

"Met Mitroglou kiezen we bewust voor een type dat we nog niet hadden, dat biedt extra opties. Daarnaast brengt hij routine met zich mee. Kostas loopt al jaren mee en weet wat er nodig is om op dit niveau te presteren", aldus Van Bommel op de site van PSV.

Mitroglou: 'Mijn carrière is een avontuur'

De 64-voudig international (zeventien goals) staat sinds medio 2017 onder contract bij Marseille, waar hij in anderhalf seizoen tot twaalf doelpunten in 32 competitieduels kwam. In Griekenland en Portugal kende Mitroglou zijn beste periodes.

Voor Olympiakos, waar hij in 2007 zijn profcarrière begon, scoorde hij in 116 competitieduels 57 keer en namens Benfica was hij in twee seizoenen (2015-2017) 36 keer trefzeker in zestig wedstrijden in de Primeira Liga.

Mitroglou is de eerste Griek in het shirt van PSV en de zevende zomeraanwinst van de Eindhovense club. Eerder legde de 24-voudig landskampioen al Bruma (RB Leipzig), Ibrahim Afellay (transfervrij), Robbin Ruiter (Sunderland), Toni Lato (Valencia, gehuurd), Olivier Boscagli (OGC Nice) en Timo Baumgartl (VfB Stuttgart) vast.

"Mijn carrière is een avontuur en deze keuze voor PSV is een mooie stap. Ik kijk ernaar uit om in Nederland om de prijzen te spelen en de ploeg te helpen zich te kwalificeren voor de Europa League."

PSV speelt donderdagavond (20.30 uur) de heenwedstrijd tegen Apollon Limassol, volgende week is de return in Cyprus.