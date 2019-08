Vincent Kompany is op wedstrijddagen niet langer trainer van Anderlecht. Hij richt zich na een teleurstellende seizoenstart meer op zijn rol als speler.

Simon Davies zal op wedstrijddagen als leidinggevende op de bank zitten. De Welshman kwam deze zomer net als Kompany over van Manchester City en was formeel hoofdtrainer omdat hij in tegenstelling tot de 33-jarige Belg wel over de juiste papieren beschikt.

"Vinnie zal het team leiden en op wedstrijddagen zal hij zich concentreren op zijn rol als speler", zei Davies donderdag op een persconferentie. "We werken als staf doordeweeks heel goed samen en blijven dat doen via dezelfde visie."

Met twee punten uit vier duels is de 34-voudig landskampioen dramatisch begonnen aan het seizoen in de Jupiler Pro League. Onder de vorige trainer Fred Rutten liep Anderlecht vorig seizoen Europees voetbal mis.

Speler/trainer Kompany deed bij de eerste vier duels van het seizoen steeds negentig minuten mee. Bij de 4-2-nederlaag tegen Kortrijk afgelopen weekend ging de 82-voudig international in de fout bij een van de tegentreffers.

Anderlecht-trainer Simon Davies zal op wedstrijddagen als leidinggevende op de bank zitten. (Foto: Pro Shots)

Kompany krijgt aanvoerdersband bij Anderlecht

De 45-jarige Davies vertelde dat Kompany voortaan de aanvoerdersband van Anderlecht zal dragen. Die rol werd in de eerste wedstrijden door Samir Nasri en Peter Zulj ingevuld.

"We zijn elkaar nog altijd aan het ontdekken, de spelers en de staf, maar ook de spelers onderling en de staf onderling", stelde Davies. "Het is belangrijk dat Vinnie de beste speler van de competitie kan worden."

"Ik kan dan de verantwoordelijkheid nemen over wat er naast het veld gebeurt, zoals de wissels en de tactische aanpak. Misschien was hij daar tijdens de wedstrijd toch te veel mee bezig. We leren van onze samenwerking."

Vrijdag vanaf 20.30 uur speelt Anderlecht - waar de Nederlanders Michel Vlap en Philippe Sandler actief zijn - een uitwedstrijd tegen landskampioen Racing Genk.

Bekijk de stand en het programma in de Jupiler Pro League