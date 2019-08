VVV-Venlo heeft donderdag Sunderland-icoon Lee Cattermole voor één seizoen aan zich gebonden. Sparta Rotterdam huurt spits Joël Piroe van PSV en Vitesse laat verdediger Rasmus Thelander vertrekken naar Aalborg BK.

De 31-jarige Cattermole speelde ruim 270 wedstrijden in de Premier League voor Middlesbrough, Wigan Athletic en Sunderland. De middenvelder wordt door VVV transfervrij overgenomen van Sunderland, dat is afgegleden naar het derde niveau in Engeland.

Cattermole, die de afgelopen tien seizoenen voor 'The Black Cats' speelde en een van de hoofdrolspelers is in de succesvolle Netflix-documentaire Sunderland 'Til I Die, trainde al enkele dagen mee in Venlo en dat beviel van beide kanten goed.

"De club kwam op het juiste moment. Ik ben heel blij dat ik na zo veel seizoenen in Engeland nu in Nederland bij een mooie Eredivisie-club aan de slag mag", zegt de Engelsman op de site van VVV.

"Met mijn ervaring kan ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze jonge ploeg. Ik wil samen met VVV vooruit."

Valckx: 'Cattermole is absolute versterking'

De Limburgers zijn met één zege en twee nederlagen niet geweldig aan het seizoen begonnen. Technisch directeur Stan Valckx wil met Cattermole ervaring aan de ploeg toevoegen.

"Met Lee haal je een speler in huis die lang op het hoogste niveau in Engeland heeft gespeeld. Naast zijn voetballende kwaliteiten, zijn werklust en zijn loopvermogen, brengt hij als bagage een hele hoop voetbalervaring en kennis van het de voetbalwereld met zich mee", aldus Valckx.

"Daar kunnen op hun beurt met name onze jonge spelers weer wat van leren. Je zag het al meteen op de trainingen: Lee coacht veel en zet de organisatie op het middenveld goed neer. Hij is met zijn 31 jaar een absolute versterking voor onze selectie."

VVV gaat zondag (aftrap 14.30 uur) op bezoek bij FC Utrecht.

Sparta huurt Piroe voor één seizoen

De twintigjarige Piroe kende vorig jaar met elf treffers in 29 competitieduels een goed seizoen bij Jong PSV. Desondanks komt de jeugdinternational voorlopig niet voor in de plannen van trainer Mark van Bommel bij de hoofdmacht.

"Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Joël al bijna vijftig competitiewedstrijden gespeeld in het betaalde voetbal met Jong PSV", verklaart technisch manager Henk van Stee van Sparta de keuze om Piroe vast te leggen.

"Daarin heeft hij laten zien dat hij scorend vermogen heeft en met zijn komst naar Het Kasteel vergroten we de concurrentie en mogelijkheden in onze aanval. Voor zowel Joël, PSV als Sparta is het goed dat hij ervaring opdoet in de Eredivisie bij ons."

Piroe is de tweede speler van PSV die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor Sparta. De Rotterdammers namen eerder al middenvelder Dante Rigo tijdelijk over van de 24-voudig landskampioen.

Bovendien werd de vorig jaar van PSV gehuurde Laros Duarte definitief vastgelegd en werden Denzel James (Noordwijk), Bryan Smeets (TOP Oss), Jurgen Mattheij (Excelsior) , Khalid Karami (Vitesse) en Ariel Harush (Hapoel Be'er Sheva) vastgelegd.

Sparta-aanwinst Joël Piroe. (Foto: Sparta Rotterdam/Carla Vos)

Vitessenaar Thelander terug naar Aalborg

Vitesse maakte iets eerder op donderdag bekend dat verdediger Thelander al na één seizoen vertrekt uit Arnhem. De Deen keert terug naar zijn vaderland, waar hij gaat spelen voor Aalborg.

De 28-jarige Thelander kwam vorig jaar zomer van FC Zürich. Mede door een zware enkelblessure speelde hij een bijrol bij Vitesse. De Deen kwam tussen 2012 en 2015 ook al voor Aalborg uit.

Eerder deze zomer lieten negen andere spelers Vitesse al achter zich. Vooralsnog verwelkomde trainer Leonid Slutsky zes nieuwelingen.

Sparta en Vitesse kennen met zeven punten uit de eerste drie duels een goede start van het Eredivisie-seizoen. De Rotterdammers gaan zondag op bezoek bij PEC Zwolle en Vitesse speelt een dag eerder uit tegen Heracles Almelo.

Rasmus Thelander kwam tussen 2012 en 2015 ook al voor Aalborg uit. (Foto: Pro Shots)