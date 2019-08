PSV lijkt zich te gaan versterken met Kostas Mitroglou. Volgens Galatasaray, de club die de ervaren Griekse spits het afgelopen half jaar huurde, wordt hij dit seizoen door de Eindhovenaren gehuurd van Olympique Marseille.

PSV wil de transfer nog niet bevestigen en laat donderdag aan NUsport weten dat er nog gesprekken gaande zijn. Marseille meldt eveneens nog niets.

Volgens Galatasaray, waar Mitroglou in zijn korte periode met zeven wedstrijden en één doelpunt weinig indruk maakte, legt PSV een huurbedrag van 1,25 miljoen euro neer voor de 31-jarige aanvaller.

Mitroglou staat sinds medio 2017 onder contract bij Marseille, waar hij in anderhalf seizoen tot twaalf doelpunten in 32 competitieduels kwam. In Griekenland en Portugal kende Mitroglou zijn beste periodes uit zijn loopbaan.

Voor Olympiakos, waar hij in 2007 zijn profcarrière begon, scoorde hij in 116 competitieduels 57 keer en namens Benfica was hij in twee seizoenen (2015-2017) 36 keer trefzeker in zestig wedstrijden in de Primeira Liga.

Kostas Mitroglou speelde 65 interlands voor Griekenland. (Foto: Pro Shots)

Mitroglou heeft veel internationale ervaring

Op Europees niveau kan de ervaren Mitroglou, die ook uitkwam voor Fulham en het Griekse Panionios en Atromitos, eveneens goede cijfers overleggen. Voor de verschillende clubs maakte hij veertien doelpunten in 41 duels in de Champions League. Bovendien speelde hij 65 interlands voor Griekenland (zeventien goals) en werd hij in 2012 uitgeroepen tot voetballer van het jaar in zijn geboorteland.

In Eindhoven moet Mitroglou het gat vullen dat ontstond na het vertrek van spits Luuk de Jong naar Sevilla. Bovendien staat vleugelaanvaller Hirving Lozano op het punt om voor een recordbedrag van zo'n 40 miljoen euro bij Napoli te tekenen. PSV haalde al Bruma van RB Leipzig als offensieve versterking.

Mitroglou zou de zevende zomeraanwinst voor PSV zijn. Eerder legde de 24-voudig landskampioen naast Bruma ook Ibrahim Afellay (transfervrij), Robbin Ruiter (Sunderland), Toni Lato (Valencia, gehuurd), Olivier Boscagli (OGC Nice) en Timo Baumgartl (VfB Stuttgart) vast.